Американское оружие будет передано Украине со складов в Германии, как только закон будет подписан, пообещали в Пентагоне. Накануне проект о помощи Киеву преодолел сопротивление республиканцев в палате представителей

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США смогут передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи, который накануне прошел согласование в палате представителей. Об этом заявил представитель Пентагона, генерал Патрик Райден, передает New York Times.

«У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это в прошлом», — сказал Райдер.

Боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в Германии, пишет газета со ссылкой на американских чиновников.

В первом после долгого перерыва пакете помощи значительное место займут зенитно-ракетные и артиллерийские боеприпасы, уточнил Райдер. В последний раз США передали Украине военную помощь в середине марта, ВСУ получили зенитные ракеты Stinger, управляемые ракеты для HIMARS, малые противотанковые ракеты и 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, включая кассетные снаряды.

Конгресс США не мог согласовать продолжение военных поставок Украине более полугода — с прошлой осени. Этому препятствовали республиканцы, контролирующие палату представителей, а также бывший президент Дональд Трамп, ставший фаворитом на получение номинации от партии на ближайшие выборы президента.

Однако 20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине на $60,64 млрд. В него входит $23,2 млрд на восполнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Теперь документ отправлен на согласование сенату, который контролируют республиканцы. Большинство сенаторов еще до одобрения палатой представителей поддержали законопроект, голосование состоится 23 апреля. Затем потребуется подпись президента Джо Байдена, он неоднократно призывал конгрессменов ускорить процесс и обещал немедленно подписать документ.

На вопрос о том, как скоро США возобновят поставки оружия ВСУ, в Белом доме ответили: «Сразу, сразу».

Российские власти встретили согласование законопроекта критически. «Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — предположил представитель президента Дмитрий Песков.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «достичь мира силой».