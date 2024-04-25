 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнала о сомнениях в США в победе Украины даже после их помощи

Politico: предоставление США помощи Украине не гарантирует ее победы
Сюжет
Военная операция на Украине
Предоставление помощи Украине не гарантирует ее победы, заявили американские источники Politico. После выделения Вашингтоном военной помощи Киеву на $61 млрд Песков сказал, что это не изменит динамику боевых действий
Фото: Valentyn Ogirenko \ Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko \ Reuters

Украина будет обеспечена всем необходимым для победы, но это не гарантирует, что ей удастся одержать ее, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Ближайшая цель — остановить потери Украины и помочь Украине восстановить обороты и переломить ситуацию на поле боя. Цель после этого — помочь Украине начать отвоевывать свою территорию. Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете, да. Но это не гарантия того, что они это сделают. Военные операции намного сложнее», — сказал один из собеседников газеты.

«На данный момент ведется много споров о том, как выглядит победный финал для Украины», — заявил другой источник Politico.

Пентагон раскрыл содержание новых поставок помощи Украине
Политика
Фото:Софья Гатилова / Reuters

Президент США Джо Байден 24 апреля, спустя более чем полгода согласований, подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на общую сумму почти $61 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.

Иное мнение выражал украинский лидер Владимир Зеленский. После того, как выделение финансирования одобрила палата представителей, он сказал, «что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы» Украины и у нее «будет шанс на победу».

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан 24 апреля заявил, что в ближайшие недели Россия может добиться «дополнительных тактических успехов». По его словам, в то время, пока в США шло согласование выделения помощи Украине, ВСУ были вынуждены «нормировать» использование боеприпасов, что привело к потере Киевом некоторых территорий на востоке страны — в том числе Авдеевки под Донецком (Россия взяла ее под контроль в феврале).

В апреле Россия взяла под своей контроль еще несколько населенных пунктов в Донбассе: это села Новомихайловка (расположено недалеко от Донецка, южнее города Марьинка), Богдановка (между Часовым Яром и Бахмутом/Артемовском) и др.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США военная помощь
Материалы по теме
В США подтвердили распоряжение Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Политика
В офисе Зеленского заявили, что помощь США была нужна Киеву «еще вчера»
Политика
Кремль оценил последствия помощи США Украине для ситуации на поле боя
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Блинкена встретили без красной дорожки во время визита в Китай Политика, 03:27
Politico узнала о сомнениях в США в победе Украины даже после их помощи Политика, 03:04
США заявили об отражении ударов хуситов по кораблям в Аденском заливе Политика, 02:44
Гергиев заявил о дрожи в здании Мариинки из-за стройки под ним метро Общество, 02:30
Депутат Европарламента из ФРГ уволит обвиненного в шпионаже помощника Политика, 02:15
На юге Италии нашли доримский некрополь VIII—VII вв. до нашей эры Общество, 01:50
МИД объяснил недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением США Политика, 01:31
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Аналитики заявили о риске для доллара из-за конфискации активов России Политика, 01:05
Захарова объяснила вето России на резолюцию США по безопасности в космосе Политика, 00:46
В Варшаве в течение месяца будут включать сигналы тревоги для проверки Политика, 00:40
СК отчитался о постановке бывших мигрантов на воинский учет в Дагестане Общество, 00:26
ВОЗ выявила рост популярности электронных сигарет среди подростков Общество, 00:01
«Эксперимент удался». Что говорят об итогах плей-офф КХЛ Спорт, 00:00
АКРА оценила эффект для бюджета от налоговой реформы Экономика, 00:00