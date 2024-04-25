Politico узнала о сомнениях в США в победе Украины даже после их помощи

Предоставление помощи Украине не гарантирует ее победы, заявили американские источники Politico. После выделения Вашингтоном военной помощи Киеву на $61 млрд Песков сказал, что это не изменит динамику боевых действий

Фото: Valentyn Ogirenko \ Reuters

Украина будет обеспечена всем необходимым для победы, но это не гарантирует, что ей удастся одержать ее, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Ближайшая цель — остановить потери Украины и помочь Украине восстановить обороты и переломить ситуацию на поле боя. Цель после этого — помочь Украине начать отвоевывать свою территорию. Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете, да. Но это не гарантия того, что они это сделают. Военные операции намного сложнее», — сказал один из собеседников газеты.

«На данный момент ведется много споров о том, как выглядит победный финал для Украины», — заявил другой источник Politico.

Президент США Джо Байден 24 апреля, спустя более чем полгода согласований, подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на общую сумму почти $61 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.

Иное мнение выражал украинский лидер Владимир Зеленский. После того, как выделение финансирования одобрила палата представителей, он сказал, «что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы» Украины и у нее «будет шанс на победу».

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан 24 апреля заявил, что в ближайшие недели Россия может добиться «дополнительных тактических успехов». По его словам, в то время, пока в США шло согласование выделения помощи Украине, ВСУ были вынуждены «нормировать» использование боеприпасов, что привело к потере Киевом некоторых территорий на востоке страны — в том числе Авдеевки под Донецком (Россия взяла ее под контроль в феврале).

В апреле Россия взяла под своей контроль еще несколько населенных пунктов в Донбассе: это села Новомихайловка (расположено недалеко от Донецка, южнее города Марьинка), Богдановка (между Часовым Яром и Бахмутом/Артемовском) и др.