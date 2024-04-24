Пентагон раскрыл содержание новых поставок помощи Украине

Пентагон объявил о новых военных поставках Киеву на $1 млрд. Чуть ранее Джо Байден подписал закон о выделении $60,64 млрд в рамках крупного пакета помощи Украине. Москва осуждает военные поставки Киеву

Фото: Софья Гатилова / Reuters

Пентагон перечислил вооружение и военную технику, которые будут поставлены Украине в рамках нового пакета помощи на $1 млрд.

В пакет помощи войдут в том числе:

зенитные ракеты Stinger;

ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder;

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

боевые машины пехоты (БМП) Bradley;

противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

Ранее 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение Украине нового пакета военной помощи.

Больше трети от общей суммы, $23,2 млрд, будет выделено на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», $7,9 млрд — на поддержание функционирования украинского правительства. Также $26 млн будут направлены на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер говорил, что первые вооружения в рамках крупного пакета будут переданы Украине в течение нескольких дней с момента подписания закона.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и заявляет, что они только затянут конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий.