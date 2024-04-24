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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон раскрыл содержание новых поставок помощи Украине

Пентагон: Вашингтон отправит $1 млрд военной помощи на Украину
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Военная операция на Украине
Пентагон объявил о новых военных поставках Киеву на $1 млрд. Чуть ранее Джо Байден подписал закон о выделении $60,64 млрд в рамках крупного пакета помощи Украине. Москва осуждает военные поставки Киеву
Фото: Софья Гатилова / Reuters
Фото: Софья Гатилова / Reuters

Пентагон перечислил вооружение и военную технику, которые будут поставлены Украине в рамках нового пакета помощи на $1 млрд.

В пакет помощи войдут в том числе:

  • зенитные ракеты Stinger;
  • ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder;
  • дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • боевые машины пехоты (БМП) Bradley;
  • противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin.

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Фото:Samuel Corum / Getty Images

Ранее 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение Украине нового пакета военной помощи.

Больше трети от общей суммы, $23,2 млрд, будет выделено на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», $7,9 млрд — на поддержание функционирования украинского правительства. Также $26 млн будут направлены на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

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Фото:Roberto Schmidt / Getty Images

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер говорил, что первые вооружения в рамках крупного пакета будут переданы Украине в течение нескольких дней с момента подписания закона.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и заявляет, что они только затянут конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий.

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