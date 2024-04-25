Guardian сообщила о лазейке для импорта российской нефти в Британию

Исследователи обнаружили, что Британия скупает нефть из стран, которые стали центрами переработки российской нефти. Ее прямые поставки на Запад запрещены, но после переработки сырья в третьих странах у Лондона появляется «лазейка»

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Импорт Великобританией очищенной нефти из Китая, Турции и Индии рекордно вырос на фоне перенаправления поставок российской сырой нефти для переработки в эти страны, пишет The Guardian со ссылкой на расчеты экологической группы Desmog.

За 2023 год британские компании импортировали из этих трех стран очищенную нефть на 2,2 млрд фунтов стерлингов ($2,74 млрд), тогда как еще в 2021 году на аналогичную строку импорта приходилось 434,2 млн фунтов стерлингов ($541,1 млн). В то же время Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию и Китай, а Турция стала крупнейшим покупателем нефти из России.

Великобритания вместе с другими странами G7 запретила импорт российских нефтепродуктов полтора года назад с 5 декабря 2022 года. Лазейкой газета называет принцип, предусматривающий, что, если российская нефть переработана в другой стране, она больше не считается произведенной в России, что позволяет обойти запрет. Западные страны установили ценовой потолок в $60 за баррель российской нефти, Москва в ответ нарастила поставки в азиатские страны по большим скидкам. «Как только российская нефть переработана, с технической точки зрения она перестает быть российской нефтью. Если она перерабатывается в стране, а затем отправляется дальше, с точки зрения санкций это импорт из страны покупки, это не импорт из России», — объясняла помощник министра финансов США Анна Моррис. Власти США отмечали, что Россия теперь продает больше объемов нефти, но по значительно меньшей цене. Санкции настроены таким образом, чтобы сократить российские доходы от экспорта нефти, но сохранить ее на мировом рынке и не вызвать глобального кризиса, поясняли в Госдепартаменте.

«Миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, продолжают поступать в Великобританию. Только в прошлом году эта сделка принесла Кремлю более 100 млн фунтов стерлингов. Не заблуждайтесь: пока правительство не закроет эту лазейку, Британия помогает России платить за войну с Украиной», — сказала старший следователь Global Witness Лела Стэнли.

Global Witness — международная неправительственная организация, занимающаяся борьбой с нарушениями прав человека со стороны государств, добывающих природные ресурсы.

По оценке этой организации, только в прошлом году Британия импортировала примерно 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти. В основном это был авиакеросин (4,6 млн баррелей); связанное с Россией топливо, по статистике, использовалось в одном из 20 авиарейсов в стране.

Кроме того, Евросоюз также в прошлом году закупил 130 млн баррелей с заводов, которые перерабатывают российскую нефть, выяснили в Global Witness. Организация предположила, что эти поставки могли принести России около €1,1 млрд.

Эта лазейка стала одной из причин провала нефтяных санкций, полагают эксперты финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA. По их подсчетам, за год действия нефтесанкций Россия недополучила от экспорта около €34 млрд, что эквивалентно 14% годового дохода, или сумме прибыли за два месяца.

«Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков. Он отмечал, что Россия адаптируется к ограничениям: «Действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам».