Песков в ответ на санкции США рассказал об умении компаний хеджироваться
Новые санкции США создают дополнительные проблемы, но компании научились защищаться от рисков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
«Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере — финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной — в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции», — сказал он.
США накануне, 2 ноября, ввели санкции против АФК «Система» и «Арктик СПГ-2», банка «Русский стандарт», Хоум Кредит Банка, Почта Банка, Абсолют Банка, Всероссийского банка развития регионов, СПБ Биржи, МГТУ им. Баумана и структур «Газпром нефти».
В Почта Банке и Абсолют Банке заявили, что санкции не окажут влияния на их работу, в «Русском стандарте» заявили, что в ближайшее время могут быть приостановлены операции по картам UnionРay за рубежом, и рекомендовали клиентам за границей снять наличные с карт. В России они продолжат работать.
В июле под американские санкции попали другие российские банки — «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность» и другие, а также Уральская горно-металлургическая компания и УГМК-ОЦМ (объединяет активы УГМК в сфере обработки цветных металлов), машиностроительный завод «Арсенал», Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России, Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН, Институт космических исследований РАН.