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Война санкций ,  
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Песков в ответ на санкции США рассказал об умении компаний хеджироваться

Песков в ответ на санкции США заявил об умении компаний хеджироваться от рисков
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Война санкций
Песков заявил, что компании из разных отраслей научились хеджироваться от санкционных рисков, но все равно ограничения создают «относительные проблемы». Накануне США ввели санкции против нескольких российских банков и организаций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Новые санкции США создают дополнительные проблемы, но компании научились защищаться от рисков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере — финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной — в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции», — сказал он.

США накануне, 2 ноября, ввели санкции против АФК «Система» и «Арктик СПГ-2», банка «Русский стандарт», Хоум Кредит Банка, Почта Банка, Абсолют Банка, Всероссийского банка развития регионов, СПБ Биржи, МГТУ им. Баумана и структур «Газпром нефти».

В Почта Банке и Абсолют Банке заявили, что санкции не окажут влияния на их работу, в «Русском стандарте» заявили, что в ближайшее время могут быть приостановлены операции по картам UnionРay за рубежом, и рекомендовали клиентам за границей снять наличные с карт. В России они продолжат работать.

В июле под американские санкции попали другие российские банки — «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность» и другие, а также Уральская горно-металлургическая компания и УГМК-ОЦМ (объединяет активы УГМК в сфере обработки цветных металлов), машиностроительный завод «Арсенал», Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России, Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН, Институт космических исследований РАН.

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