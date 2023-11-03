Песков в ответ на санкции США заявил об умении компаний хеджироваться от рисков

Песков в ответ на санкции США рассказал об умении компаний хеджироваться

Песков заявил, что компании из разных отраслей научились хеджироваться от санкционных рисков, но все равно ограничения создают «относительные проблемы». Накануне США ввели санкции против нескольких российских банков и организаций

Дмитрий Песков (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Новые санкции США создают дополнительные проблемы, но компании научились защищаться от рисков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков. И любая крупная российская компания в любой сфере — финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной — в настоящее время прежде всего в своей работе хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции», — сказал он.

США накануне, 2 ноября, ввели санкции против АФК «Система» и «Арктик СПГ-2», банка «Русский стандарт», Хоум Кредит Банка, Почта Банка, Абсолют Банка, Всероссийского банка развития регионов, СПБ Биржи, МГТУ им. Баумана и структур «Газпром нефти».

В Почта Банке и Абсолют Банке заявили, что санкции не окажут влияния на их работу, в «Русском стандарте» заявили, что в ближайшее время могут быть приостановлены операции по картам UnionРay за рубежом, и рекомендовали клиентам за границей снять наличные с карт. В России они продолжат работать.

В июле под американские санкции попали другие российские банки — «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность» и другие, а также Уральская горно-металлургическая компания и УГМК-ОЦМ (объединяет активы УГМК в сфере обработки цветных металлов), машиностроительный завод «Арсенал», Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России, Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН, Институт космических исследований РАН.