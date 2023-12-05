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Война санкций ,  
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Эксперты заявили о провале нефтяных санкций против России

Центр CREA: Западный потолок цен на российскую нефть провалился
Сюжет
Война санкций
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

За год с введения западными странами потолка цен на российскую нефть ($60 за барр.) Москва недополучила от экспорта около €34 млрд, что эквивалентно 14% годового дохода или сумме прибыли за два месяца. К такому выводу пришли эксперты финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA.

Потери достигли максимума в 26% в первом квартале года — €180 млн ежедневно, но ко второй половине 2023-го усилия были фактически «сведены на нет» из-за неспособности обеспечить соблюдение, усиление и постоянный мониторинг предельной стоимости нефти, а также продажей Россией нефти по ценам, превышающим ограничение. Кроме того, сказалась и «лазейка в нефтепереработке», позволяющая Индии и другим странам закупать огромные объемы российской нефти, перерабатывать ее и поставлять без ограничений.

«Потери доходов сократились до €50 млн в день во втором и третьем кварталах, а затем восстановились до €90 млн в день в последнем квартале года», — указывают аналитики.

Трейдеры зачастую игнорируют потолок цен, из-за чего нефть продается примерно по $70 за барр., а около 48% российской нефти все равно перевозили на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах G7 и Евросоюза. Ценовой потолок должен был применяться к этим танкерам, отмечает Politico, но в действительности только немногие операторы столкнулись с последствиями таких действий.

Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти
Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

Материал дополняется.

Теги
потолок цен на нефть российская нефть

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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