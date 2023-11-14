Кремль заявил об адаптации к мерам США по блокировке обхода санкций

Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Россия адаптировалась к попыткам США заблокировать обход антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, знают ли в Кремле, что Минфин США направил управляющим компаниям запрос о примерно сотне танкеров, которые могли перевозить российскую нефть в обход санкций, Песков сказал, что Москва будет действовать в собственных интересах.

«Американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но мы, тем не менее, адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», — уточнил Песков.

О том, что Минфин США запросил информацию о 100 судах из-за подозрений в перевозке нефти из России, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Американский Минфин разослал уведомления компаниям по управлению судами примерно в 30 стран.

Потолок цен на российскую нефть страны G7 ввели в прошлом декабре. Лимит составил $60 за баррель. Аналогичная мера, которую ввели в минувшем феврале, действует и в отношении нефтепродуктов из России. Так, размер лимита зависит от типа продукции — $100 за баррель дизельного топлива и $45 за баррель мазута.

В связи с санкциями компании из западных стран не могут перевозить российскую нефть или нефтепродукты, если те продаются по цене выше потолка.

Президент Владимир Путин издал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Указ будет действовать как минимум до конца 2023 года.