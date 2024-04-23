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Война санкций ,  
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США пообещали «усиливать давление» против энергетики России

Госдеп: США будут вводить санкции против будущих энергопроектов России
Сюжет
Война санкций
США продолжат вводить санкции против энергопроектов в России, стараясь не дестабилизировать рынок, пока стратегия работает, считают в Госдепартаменте. Кремль подчеркивает, что ограничения вредят самому Западу
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Будущие российские энергопроекты и связанная с ними инфраструктура будут попадать под санкции США, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Мы продолжим усиливать давление. Мы продолжим вводить ограничения против широкого спектра компаний, участвующих в развитии других ключевых энергетических проектов», — сказал Пайатт.

Санкции, уточнил помощник, будут нацелены на поставщиков услуг и компании, которые задействованы в передаче материалов и технологий для будущих энергопроектов.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Эта санкционная стратегия работает, заявил Пайатт месяц назад, в конце марта. В качестве примера он привел ограничения против проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» и указал на недовольство, «проявившееся в Москве в ответ на эти санкционные действия». «Вы видели недавние санкции, которые мы ввели против «Совкомфлота» и ряда судов «Совкомфлота». Их будет больше — я вам это обещаю — поскольку мы стремимся ужесточить режим санкций вокруг России», — пообещал он.

США стараются сократить российские доходы от нефтегазового экспорта как можно скорее, чтобы это не вызвало дестабилизацию мирового энергетического рынка, пояснял Пайатт, «который и так уже сильно дестабилизирован из-за того, что Путин использует свои энергетические ресурсы в качестве оружия».

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Фото:arcticspg.ru

Российские власти называют международные санкции нелегитимными, неэффективными и требуют их отмены. Кремль заявлял, что ограничения вредят самим западным странам.

«У нас никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны области, по которым будут стараться бить наши оппоненты. <...> Очевидно, что стиснув зубы они готовы испытывать негативный эффект на самих себе. Будем смотреть, какие будут приниматься решения», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал предупреждение МИД Швеции о возможном включении в 14-й пакет санкций запрета на поставки российского сжиженного газа (СПГ). Следующий пакет европейских санкций могут принять весной, однако его согласование сопряжено с трудностями, признавали в ЕК.

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