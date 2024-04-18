Bloomberg сравнил нефтяную торговлю России с Индией с игрой «ударь крота»

Bloomberg пишет, что российско-индийская торговля нефтью стала напоминать игру «ударь крота»: США расширяют антироссийские санкции, но одновременно с этим появляются новые компании, которые поставляют нефть Индии

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На фоне усиления санкционного давления США на Москву торговля сырой нефтью между Россией и Индией стала напоминать игру «ударь крота», пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров и руководителей индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«Ударь крота» — это игра на реакцию, в которой необходимо попасть по объекту, который может вылезть из одной из специальных лунок.

Руководители индийских НПЗ сообщили агентству, что к ним приходит множество предложений от новых компаний, которые стремятся зарегистрироваться в качестве утвержденных поставщиков.

«Все пытаются играть в прятки, поскольку никто не хочет, чтобы их поймали на нарушении санкций», — сказал Джайенду Кришна, директор и заместитель руководителя консалтинговой компании Drewry Maritime Advisors. Индии нужна дешевая сырая нефть, чтобы ослабить инфляционное давление, и эти посредники играют решающую роль для поддержания поставок нефти, добавил он.

Преимущество небольших торговых компаний в том, что их легко заменить, причем многие фирмы существуют менее года, утверждает Виктор Катона, ведущий аналитик по сырью в Kpler.

Согласно данным Kpler, импорт Индией российской нефти стал самым высоким за последние четыре месяца — в марте он достиг 1,7 млн барр. в сутки (б/с).

Многие новые игроки стали продавать российские сорта нефти только в последние несколько месяцев, после того как США в декабре ввели санкции против трейдеров Bellatrix Energy (базируется в Гонконге) и Zeenit Supply and Trading DMCC (базируется в ОАЭ). Bloomberg пишет, что эти компании образуют постоянно развивающуюся сеть перевозчиков, создавая растущую проблему для администрации президента США Джо Байдена, которая вводит все новые ограничения.

В декабре США анонсировали новые санкционные инструменты, они модифицируют институт вторичных санкций в отношении иностранных банков и распространяют эмбарго на те товары, которые произведены в других странах из российского сырья. До таких санкций у всех импортных ограничений США, введенных с марта 2022 года (в том числе и против нефти из России) сферой действия являлись продукты «российского происхождения». На таком основании США могли импортировать из таких стран, как Индия или Турция, нефтепродукты, которые были произведены из российской сырой нефти.

Трейдеры и главы НПЗ сообщили агентству, что в январе—феврале три неизвестные ранее компании сыграли значительную роль в поставках российской нефти частным и государственным НПЗ Индии. Важный вклад в создание таких фирм внесла простота регистрации новых предприятий в таких местах, как Дубай и Гонконг, объяснили трейдеры.

В феврале Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров — компания попала в список SDN, который означает блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам. Bloomberg ранее писал, что индийские частные и государственные НПЗ отказываются принимать российскую нефть на крупных танкерах. Агентство передавало, что усиление американского давления произошло в качестве дополнения к более широким мерам, которые уже вводились с октября в отношении судов, не принадлежащих «Совкомфлоту», и дружественных России компаний за нарушение ценового потолка на российскую нефть в $60 за баррель. Последний был установлен странами G7, ЕС и Австралией в декабре 2022 года для третьих стран.

Трейдеры также рассказали агентству, что российский экспорт нефти в Китай меньше всех пострадал от санкций из-за присутствия в нем значительного числа посредников в цепочке поставок от производителя до конечного потребителя, включая некоторые китайские государственные и региональные компании.