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Правящая партия ЮАР выступила за выход из суда, выдавшего ордер на Путина

Президент ЮАР: правящая партия выступает за выход из Международного уголовного суда
ЮАР считает отношение МУС к некоторым странам несправедливым, сказал президент Рамафоса. Суд ранее выдал ордер на арест Путина, который в августе может приехать на саммит БРИКС в африканскую республику
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Африканский национальный конгресс — правящая партия ЮАР — считает, что стране необходимо выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент Сирил Рамафоса, передает AFP.

По его словам, это связано с «несправедливым» отношением суда к некоторым странам.

МУС в марте выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, решение объяснялось «незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.

«[ЮАР] заняла позицию неприсоединения, чтобы гарантировать, что мы как страна сможем сыграть свою роль в содействии прекращению конфликта», — сказал Рамафоса. Он также отметил, что пока вопрос о том, будет ли Путин арестован в ЮАР, если он туда приедет, рассматривается.

Помимо ордера на арест Путина, МУС выдал аналогичное предписание в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль заявил, что решение суда ничтожно с точки зрения права, так как Россия не признает его юрисдикцию.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире <…>. Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. И продолжает работать, главное, президент», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о личном отношении Путина к решению МУС.

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Как отмечал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, практическим следствием выдачи ордера является то, что в случае прибытия Путина в одну из 123 стран, признающих юрисдикцию суда, он «должен быть немедленно арестован».

После выдачи ордера в ЮАР сообщили, что принимают во внимание ордер МУС и «осознают свои юридические обязательства». В апреле Претория заявила, что решение суда «вставляет палки в колеса» запланированному на август саммиту лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Власти республики отмечали, что направили приглашение Путину на мероприятие и готовятся к присутствию всех глав государств БРИКС.

Южно-Африканская Республика подписала основополагающий документ МУС — Римский статут — в 1999 году и ратифицировала его в 2000 году.

ЮАР не в первый раз заявляет о планах выйти из-под юрисдикции МУС. В 2016 году страна подавала заявку на выход, после того как ее правительство подверглось критике за игнорирование решения суда об аресте президента Судана Омара аль-Башира, когда он находился в ЮАР годом ранее. Лидера обвиняли в геноциде и военных преступлениях. Но в 2017 году, когда решение должно было вступить в силу, Претория приостановила процесс выхода, так как Верховный суд признал это решение, принятое без согласия парламента, неконституционным.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЮАР МУС ордер на арест Владимир Путин
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