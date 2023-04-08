В ЮАР заявили о готовности принять Путина на саммите БРИКС

В ЮАР заявили о готовности принять Путина в числе лидеров БРИКС на саммите в августе

ЮАР получила подтверждение, что лидеры всех стран БРИКС, в том числе президент России Владимир Путин, примут участие в саммите этим летом, заявил «РИА Новости» шерпа (доверенное лицо руководителя страны) ЮАР в объединении Анил Суклал.

«Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент [России Владимир] Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — сказал Суклал в ответ на вопрос, будут ли лидеры стран-членов БРИКС участвовать лично.

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