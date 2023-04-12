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В ЮАР сочли ордер на арест Путина «палками в колесах» саммита БРИКС

Власти ЮАР заявили, что ордер МУС на арест Путина вставляет палки в колеса саммиту БРИКС
Саммит лидеров БРИКС запланирован на август 2023 года. ЮАР, где он должен пройти, признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского президента Владимира Путина «вставляет палки в колеса» предстоящему саммиту лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика), который запланирован в ЮАР на август 2023 года, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья.

«Ожидается, что в саммите примут участие все главы государств. Но теперь нам вставляет палки в колеса этот ордер МУС», — сказал он (цитата по France 24).

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. МУС утверждает, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Кремль и МИД сочли решение МУС «ничтожным», отметив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда. СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей, принявших решение о выдачи ордера.

Помимо России, юрисдикцию Международного уголовного суда не признают такие крупные страны как США и Китай. В то же время подписали и ратифицировали Римский статут (соглашение о деятельности суда в Гааге) свыше 120 государств, в том числе Канада, все страны Южной Америки и члены Европейского союза.

Признает юрисдикцию суда и Южно-Африканская республика. Представитель президента Винсент Магвенья через несколько дней после выдачи ордера на арест Путин сообщил, что ЮАР приняло решение МУС к сведению и «осознает свои юридические обязательства». По данным источников Bloomberg, правительство республики консультируется с юристами и рассматривает «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера».

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В начале апреля в ЮАР сообщали, что ожидают участия в саммите всех лидеров стран БРИКС. В то же время в конце марта в Кремле говорили, что решения о поездке Путина еще не принято.

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БРИКС ЮАР ордер на арест Владимир Путин Международный уголовный суд МУС

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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