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Боррель призвал ждать «практических последствий» решения суда по Путину

Жозеп Боррель: посмотрим на практические последствия решения суда в Гааге по поводу Путина
По мнению главы дипломатии ЕС, ордер МУС «меняет игру». В Кремле ранее говорили, что решения этого суда для России с точки зрения права ничтожны
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: David Zorrakino / Global Look Press)

Стоит дождаться практических последствий решения палаты Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Видео его общения с журналистами опубликовала Еврокомиссия.

«Решение Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина — очень важное событие, фактор, меняющий игру. Я знаю, что российские власти отклоняют это решение МУС, говорят о том, что Россия не подписывала этот договор», — сказал Боррель.

Он предложил посмотреть на практические последствия этого: по словам Борреля, если Путин посетит одну из 123 стран, которые подписали Римский статут (основополагающий документ суда), он «должен быть немедленно арестован».

«Этот момент нужно принимать во внимание, потому что можем обсуждать все, что хотим, но это решение суда остается действующим», — отметил Боррель.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 18 марта. Суд заявил, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Кремль назвал этот шаг возмутительным и неприемлемым, а также напомнил, что Россия не подписывала основополагающий документ суда и для нее его решения с точки зрения права ничтожны.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении к решению суда Путина, отметил, что он «относится спокойно, все тщательно фиксирует». «Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится», — сказал Песков.

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Партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, комментируя РБК решение МУС, заявил, что «в теории» в случае приезда Путина и Львовой-Беловой в одну из стран — участниц суда, их могут выдать суду. «Но этого тоже можно избежать. Согласно действующему международному праву, если лицо, в отношении которого выдан такой ордер, получило специальные гарантии от МИДа, куда направляется это лицо, то ничего не произойдет», — заключил Гландин.

МУС не входит в структуру ООН, его основополагающий документ — Римский статут 1998 года. Россия принимала участие в разработке документа и подписала его в 2000-м, статут начал действовать спустя три года. Однако в 2016 году российские власти отказались быть участниками договора. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала. При этом Киев в 2015 году признал юрисдикцию МУС «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России». Всего статут ратифицировали 123 страны; в их число не входят, в частности, Китай, Турция, Индия и США. Вашингтон участвовал в обсуждениях, которые привели к созданию суда, однако в 1998 году не поддержал Римский статут.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Жозеп Боррель Международный уголовный суд Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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