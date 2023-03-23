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В Венгрии напомнили о праве не исполнять решение МУС об аресте Путина

В канцелярии премьера Венгрии напомнили о праве не исполнять решение МУС об аресте Путина
Страна официально не признала ту часть Римского статута, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию, пояснили в канцелярии премьера
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина не имеет обязательной силы в Венгрии, заявил руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергели Гуляш, его слова приводит Bloomberg.

Он пояснил, что Будапешт официально не признал ту часть Римского статута суда, которая сделала бы возможным подобный арест, поскольку это нарушило бы Конституцию страны.

Венгрия подписала Римский статут в 1999 году и ратифицировала его в 2001-м.

На прошлой неделе Вторая палата досудебного разбирательства МУС выдала ордера на арест Путин и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда говорится, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». По его данным, это произошло в период с 24 февраля 2022 года.

В Кремле и МИД решение МУС назвали «ничтожным», поскольку Москва не признает юрисдикцию суда. «Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые приняли решение о выдаче ордеров. Ведомство назвало уголовное преследование Путина и Львовой-Беловой «заведомо незаконным», поскольку «оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется».

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МУС не является структурой ООН, его основополагающий документ — это Римский статут 1998 года. Он разрабатывался с участием России, страна подписала документ в 2000 году. Статут начал действовать в 2003-м. Однако в 2016 году Москва отказалась быть участницей документа. Перед этим суд назвал вхождение Крыма в состав России «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Москвой и Киевом.

Украина также подписала Римский статут, но не ратифицировала его. Однако страна в 2015 году признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии России».

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Елена Чернышова
Венгрия ордер на арест МУС Владимир Путин
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