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Киев опроверг использование зернового коридора для атаки на флот России

Михаил Подоляк опроверг использование зернового коридора для атаки на Черноморский флот
Киев не атаковал российские корабли в Черном море, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. О том, беспилотники для атак на Севастополь вышли из Одессы, ранее заявляло Минобороны

Украина не пыталась атаковать российские корабли в Черном море, заявил Reuters советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он добавил, что Украина продолжит следовать договоренностям по вывозу своей продукции с ООН и Турцией.

Ранее Минобороны России заявило, что 23 марта и 24 апреля Украина нарушила данное ею обязательство не использовать гуманитарный коридор для вывоза зерна и порты для ведения боевых действий против России, попытавшись атаковать базу Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма. Минобороны заявило, что все безэкипажные катера, использованные для атаки, были запущены из порта Одессы, который был определен для вывоза продовольствия по зерновой сделке. Развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, отметили в ведомстве, указав, что это ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая.

Соглашение по вывозу продовольствия с Украины в очередной раз продлили на 60 дней в середине марта. Российская сторона неоднократно заявляла, что выполняется только одна часть зерновой сделки, а доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок по-прежнему ограничен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 апреля отметил, что пока обстоятельства складываются не в пользу дальнейшего продления сделки. Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш передал через министра иностранных дел Сергея Лаврова письмо для президента Владимира Путина, в котором изложил действия для совершенствования и расширения соглашения.

В марте при атаке на Севастополь были уничтожены три надводных беспилотника, в результате были выбиты стекла в домах, но никто не пострадал. Отразившим нападение девушкам-военным и начальнику дежурной службы вручили ордена Мужества.

В ночь на 24 апреля губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отражении ночной атаки надводных беспилотников. Mash со ссылкой на очевидцев писал, что в городе были слышны как минимум два громких взрыва. Минобороны позднее заявило, что Украина атаковала пункт базирования Черноморского флота в Севастополе с помощью трех быстроходных «безэкипажных катеров», атаку отразили силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к бухте.

Киев опроверг использование зернового коридора для атаки на флот России
Киев опроверг использование зернового коридора для атаки на флот России

 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Украина Михаил Подоляк Минобороны порты Одесса Черное море Зерновая сделка
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