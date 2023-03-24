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Шойгу вручил ордена отразившим атаку дронов девушкам-военным. Видео

Шойгу вручил ордена Мужества военным, сбившим беспилотники в Севастополе

Шойгу вручил ордена отразившим атаку дронов девушкам-военным. Видео
Video

Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим, предотвратившим атаку беспилотников над Черным морем неподалеку от Крыма ранним утром 22 марта. Об этом сообщило Минобороны.

Шойгу поздравил старшего матроса Марину Фалееву и главную старшину Татьяну Целуйко, которые обнаружили и уничтожили «неизвестные беспилотные аппараты, движущиеся в направлении базы».

Также орденом Мужества наградили начальника дежурной службы, капитана третьего ранга Владимира Горбаня, который принимал участие в уничтожении дронов.

«Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. <...> Так что я вас поздравляю и очень надеюсь, что вы и дальше будете также верой и правдой служить нашей стране нашему делу ну и конечно военно-морскому флоту», — сказал Шойгу.

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По данным ведомства, 22 марта противник попытался совершить теракт на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, которые находятся на рейде в пункте базирования Севастополь. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Во время атаки артиллерийские бухты Северная, Радиогорка и Графская пристань были перекрыты для передвижения судов, сообщал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Шойгу вручил ордена отразившим атаку дронов девушкам-военным. Видео
Шойгу вручил ордена отразившим атаку дронов девушкам-военным. Видео

Теги
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Сергей Шойгу Минобороны Севастополь беспилотники орден Мужества награды

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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