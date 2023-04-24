Развожаев сообщил об атаке надводных беспилотников под Севастополем

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Черноморский флот отражает ночную атаку надводных беспилотников под Севастополем, все службы города находятся в полной готовности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал он.

Как пишет Mash со ссылкой на очевидцев, в городе были слышны как минимум два громких взрыва. Телеграм-канал связал их с работой систем ПВО. SHOT опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент уничтожения вражеского аппарата у берегов Севастополя.

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