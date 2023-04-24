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Минобороны заявило об угрозе для зерновой сделки из-за атак Украины

Украина 23 марта и 24 апреля нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что катера, атаковавшие Севастополь и Крым, запустили из акватории Одессы, определенной для реализации зерновой сделки.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление «зерновой сделки» после 18 мая т.г.», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Россия в октябре прошлого года приостановила свое участие в зерновой сделке после совершенной атаки с помощью катеров против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Москва вернулась в сделку только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.

Материал дополняется
 

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