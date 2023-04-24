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Гутерриш отдал Лаврову письмо для Путина по поводу зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш отдал Лаврову письмо для Путина по поводу зерновой сделки
Глава российского МИДа в свою очередь сказал, что российская сторона изучит переданные на бумаге идеи генсека ООН
Антониу Гутерриш и Сергей Лавров
Антониу Гутерриш и Сергей Лавров (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал через главу МИД России Сергея Лаврова письмо для президента Владимира Путина, касающееся зерновой сделки, сообщается на сайте ООН.

«Он [Гутерриш] передал министру иностранных дел письмо президенту Владимиру Путину, в котором излагаются дальнейшие действия, направленные на совершенствование, продление и расширение зерновой инициативы, с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и рисков, связанных с угрозой глобальной продовольственной безопасности. Аналогичное письмо было адресовано двум другим сторонам соглашения», — говорится в сообщении.

Генсек выразил обеспокоенность в связи с препятствиями, с которыми в последнее время столкнулся совместный координационный центр. Кроме того, Гутерриш учел озабоченность Москвы по поводу поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Генсек подробно рассказал об уже достигнутом прогрессе.

Помимо всего прочего, стороны обсудили военные действия на Украине, а также ситуацию в Афганистане и Сирии.

Лавров в свою очередь заявил, что Гутерриш передал российской стороне «свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше». «Будем изучать его идеи, переданные нам «на бумаге», — сказал он. Говоря о российской части зерновой сделки, министр отметил, что «пока прогресс не очень сильно заметен».

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлевала сделку в марте 2023 года на 60 дней, ее срок истекает 18 мая

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Москва неоднократно критиковала реализацию соглашения, заявляя, что условия выполняются только для одной стороны — для Украины, которая вывозит свое зерно через порты Черного моря. Сделка, настаивает российская сторона, носит пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна. Лавров предупреждал, что «если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка».

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Персоны
Елена Чернышова
Антониу Гутерриш Зерновая сделка Сергей Лавров Владимир Путин письмо
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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