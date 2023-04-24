Гутерриш отдал Лаврову письмо для Путина по поводу зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал через главу МИД России Сергея Лаврова письмо для президента Владимира Путина, касающееся зерновой сделки, сообщается на сайте ООН.
«Он [Гутерриш] передал министру иностранных дел письмо президенту Владимиру Путину, в котором излагаются дальнейшие действия, направленные на совершенствование, продление и расширение зерновой инициативы, с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и рисков, связанных с угрозой глобальной продовольственной безопасности. Аналогичное письмо было адресовано двум другим сторонам соглашения», — говорится в сообщении.
Генсек выразил обеспокоенность в связи с препятствиями, с которыми в последнее время столкнулся совместный координационный центр. Кроме того, Гутерриш учел озабоченность Москвы по поводу поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Генсек подробно рассказал об уже достигнутом прогрессе.
Помимо всего прочего, стороны обсудили военные действия на Украине, а также ситуацию в Афганистане и Сирии.
Лавров в свою очередь заявил, что Гутерриш передал российской стороне «свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше». «Будем изучать его идеи, переданные нам «на бумаге», — сказал он. Говоря о российской части зерновой сделки, министр отметил, что «пока прогресс не очень сильно заметен».
Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлевала сделку в марте 2023 года на 60 дней, ее срок истекает 18 мая
Москва неоднократно критиковала реализацию соглашения, заявляя, что условия выполняются только для одной стороны — для Украины, которая вывозит свое зерно через порты Черного моря. Сделка, настаивает российская сторона, носит пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна. Лавров предупреждал, что «если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка».