Кремль заявил об обстоятельствах не в пользу продления зерновой сделки

Москва неоднократно критиковала исполнение зерновой сделки, особенно по части вывоза российского зерна. В последний раз сделку продляли на 60 дней, ее срок истекает 18 мая. Песков заявил, что пока обстоятельств для продления нет

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Пока обстоятельства складываются не в пользу дальнейшего продления зерновой сделки, но Россия продолжает наблюдать за ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сделка еще не выполнена, она не приняла пакетный характер <…> Пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем наблюдать», — сообщил он.

В то же время, по словам Пескова, «генезис мирового продовольственного кризиса» имеет другие корни и не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна или российского зерна. Он отметил, что это может быть лишь одним из факторов, но точно не решающим.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренности касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлила сделку на 60 дней, ее срок истекает 18 мая.

Страны Запада и Украина не раз призывали продлить и расширить зерновую сделку. При этом представители российского руководства не раз говорили, что вторая часть соглашения — по вывозу российского продовольствия — не выполняется. Чтобы Россия согласилась продлить соглашение, нужен «ощутимый прогресс по большим системным вопросам», которые препятствуют доступу удобрений и сельхозпродукции из России на мировой рынок, отмечал замглавы МИДа Сергей Вершинин. Для снятия этих ограничений «практически ничего не сделано», говорил глава ведомства Сергей Лавров.

Минобороны России накануне заявило, что Украина 23 марта и 24 апреля нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота, чем поставила под угрозу дальнейшее продление зерновой сделки.

Bloomberg называл сложившуюся ситуацию ловушкой для украинского зерна. С одной стороны, отмечает агентство, под угрозой оказалась гарантировавшая морской экспорт сельхозпродукции с Украины зерновая сделка. С другой — позиция Польши, Венгрии, Словакии и других стран Восточной Европы, недовольных конкуренцией своих фермеров с украинскими производителями, ставит под вопрос вывоз зерна наземными путями.