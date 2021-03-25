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Война санкций ,  
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Экономист назвал главное последствие американских санкций для США

Санкции приведут к снижению роли доллара как мировой резервной валюты, считает экономист Бранко Миланович. По его словам, масштабное экономическое давление США на другие страны подрывает доверие к американской валюте
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Вводимые США санкции приводят к тому, что роль доллара в мировой экономике снижается, а популярность юаня и евро растет. Об этом в интервью РБК заявил экономист, ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович. «Соединенные Штаты используют санкции без особых раздумий. Просто возьмите список стран: Венесуэла, Иран, Китай, даже Европейский союз, недавно еще и Швейцария», — перечислил он государства и организации, в отношении которых были введены американские рестрикции. (США ввели санкции в отношении швейцарской компании Chimconnect AG за предполагаемую связь с программами по разработке оружия массового уничтожения — запрещена поставка в их адрес любых материалов и оборудования американского происхождения, которые могут быть использованы в разработке или производстве химического или биологического оружия.) «Фактически в мире почти не осталось стран, которых не коснулись бы ограничения США. В таких условиях очевидно, что люди менее склонны хранить деньги в банковской системе США», — говорит экономист.

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По словам Милановича, доллар становится все менее безопасной валютой для сбережений. «Люди предпочитают хранить капитал в местах вроде Сингапура, а не в долларах или в гособлигациях США. Довольно иронично, но санкции подрывают роль доллара как резервной валюты», — резюмировал экономист. Впрочем, Миланович также отметил, что доллар останется главной мировой резервной валютой в обозримом будущем, просто ее роль снизится. Летом 2020 года Банк международных расчетов (BIS) сообщал, что порядка 50% трансграничных займов и международных облигаций номинировано в долларах.

В октябре 2020 года евро впервые с февраля 2013 года занял первое место в мире по доле в глобальных платежах. В октябре 2020 года 37,8% денежных переводов, обслуживаемых системой SWIFT, было в евровалюте. Доллар немного отстал с 37,64% глобальных платежей.
На третьем месте с огромным отрывом находится британский фунт — 6,92%.
Использование доллара сократилось на 4,6 п.п. с конца 2019 года, пик американской валюты в международных платежах приходился на апрель 2015 года — 45,3%.

Прогноз Милановича сходится с заявлениями ряда других экономистов. Научный сотрудник вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Гэри Хафбауэр также считает, что в будущем статус доллара как главной резервной валюты будет подвержен эрозии. Этому будут способствовать три фактора, заявил он Newsweek. Первый — растущий бюджетный дефицит США. За первые восемь месяцев 2020 фискального года (начался в октябре 2019 года) дефицит бюджета США вырос до $1,9 трлн. Это подогревает опасения центральных банков других стран по поводу роста инфляции и падения стоимости доллара, а также опасения по поводу нестабильности американской экономики и недостатка средств для инвестиций. Вторая причина — санкции, в частности, против Китая, Ирана и России. Наконец, в-третьих, конкуренцию доллару может составить евро, а Европейский центральный банк уже предпринимает действия для того, чтобы потеснить доллар. Подрыв статуса доллара как главной резервной валюты может привести к дополнительным издержкам для торгующих с другими странами американских компаний, а также увеличить стоимость займов для государства.

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Фото:Axel Schmidt / Reuters

В России считают необходимым уйти от использования доллара. В 2019 году директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал доллар анахронизмом современной мировой экономики. Он посчитал «ненормальной» ситуацию, когда «США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты». Замглавы МИДа Сергей Рябков утверждал, что Россия должна принять срочные меры, чтобы сократить использование доллара до минимума, поскольку новая администрация США во главе с Джо Байденом сигнализирует о готовности вводить против Москвы все новые санкции.

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Банк России снижает резервы в долларах. До марта 2018 года он держал в долларах 43–48% своих активов, после чего резко переложился в евро и юани на фоне ужесточения санкций США. В итоге, если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года (последние доступные данные Минфина США) — лишь на $6 млрд. Параллельно Банк России наращивал долю золота в своих резервах.

Что касается валютной структуры торговли России с другими странами, то большинство транзакций по-прежнему осуществляется в долларах. Например, в 2018 году доля торговли с Китаем в долларах составила 75,8%. Бизнес предпочитает проводить транзакции в долларах и евро, так как эти валюты менее волатильны и более ликвидны.

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Предпосылки к деградации статуса доллара как доминирующей резервной валюты сформировались, но этот процесс носит долгосрочный характер, сказал РБК глава Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. «Объемы мировых золотовалютных резервов и валют, отличных от доллара, в мировых резервах растут, а доля доллара остается примерно на одном уровне. Эти тенденции будут продолжаться, в том числе потому, что роль американской экономики в мировом ВВП за последние десятилетия существенно сократилась», — говорит эксперт. «Кроме того, нынешняя денежно-кредитная политика также создает сомнения относительно устойчивости роста американской экономики», — добавил Сусин. Впрочем, нужно понимать, что доллар как резервная валюта какое-то время будет доминировать, учитывая его роль на долговом рынке, а также его роль в расчетах и ценообразовании, указал аналитик. «Пока у доллара нет очевидных альтернатив как с точки зрения соответствующей инфраструктуры, так и с точки зрения емкости рынка», — пояснил Сусин.

Роль американской валюты в международных расчетах тоже снижается, и это долгосрочный тренд, напомнил Сусин. Он обратил внимание, что за последние годы ряд стран, включая Россию, увеличил объем расчетов в евро. Тем не менее масштабный переход на альтернативные инструменты сопряжен с издержками, добавил эксперт. «В той или иной мере доллар стал инструментом влияния и давления в отношении других стран. В будущем его использование может снижаться, если издержки расчетов в американской валюте — в частности, риски ограничении, продолжат расти», — полагает Сусин.

Насколько успешны санкции

Из всех санкций, введенных разными правительствами и международными организациями с 1950 по 2016 год, эффективными оказались только 34%. Это следует из глобальной базы санкций, составленной группой экономистов из американских и немецких университетов во главе с Габриэлем Фельбермаером из Кильского университета. В общей сложности эксперты проанализировали 729 санкционных программ, которые были реализованы — или реализуются — государствами в одностороннем порядке или через многосторонние организации. Исследователи выделили несколько видов санкций — торговые (импортные и экспортные), финансовые (например, заморозка финансовых счетов), ограничение передвижения (запрет на въезд в страну), оружейное эмбарго и др.

Автор
Евгений Пудовкин Евгений Пудовкин
США Китай Россия - США санкции
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