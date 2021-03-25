Экономист назвал главное последствие американских санкций для США

Санкции приведут к снижению роли доллара как мировой резервной валюты, считает экономист Бранко Миланович. По его словам, масштабное экономическое давление США на другие страны подрывает доверие к американской валюте

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Вводимые США санкции приводят к тому, что роль доллара в мировой экономике снижается, а популярность юаня и евро растет. Об этом в интервью РБК заявил экономист, ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович. «Соединенные Штаты используют санкции без особых раздумий. Просто возьмите список стран: Венесуэла, Иран, Китай, даже Европейский союз, недавно еще и Швейцария», — перечислил он государства и организации, в отношении которых были введены американские рестрикции. (США ввели санкции в отношении швейцарской компании Chimconnect AG за предполагаемую связь с программами по разработке оружия массового уничтожения — запрещена поставка в их адрес любых материалов и оборудования американского происхождения, которые могут быть использованы в разработке или производстве химического или биологического оружия.) «Фактически в мире почти не осталось стран, которых не коснулись бы ограничения США. В таких условиях очевидно, что люди менее склонны хранить деньги в банковской системе США», — говорит экономист.

По словам Милановича, доллар становится все менее безопасной валютой для сбережений. «Люди предпочитают хранить капитал в местах вроде Сингапура, а не в долларах или в гособлигациях США. Довольно иронично, но санкции подрывают роль доллара как резервной валюты», — резюмировал экономист. Впрочем, Миланович также отметил, что доллар останется главной мировой резервной валютой в обозримом будущем, просто ее роль снизится. Летом 2020 года Банк международных расчетов (BIS) сообщал, что порядка 50% трансграничных займов и международных облигаций номинировано в долларах.

В октябре 2020 года евро впервые с февраля 2013 года занял первое место в мире по доле в глобальных платежах. В октябре 2020 года 37,8% денежных переводов, обслуживаемых системой SWIFT, было в евровалюте. Доллар немного отстал с 37,64% глобальных платежей.

На третьем месте с огромным отрывом находится британский фунт — 6,92%.

Использование доллара сократилось на 4,6 п.п. с конца 2019 года, пик американской валюты в международных платежах приходился на апрель 2015 года — 45,3%.

Прогноз Милановича сходится с заявлениями ряда других экономистов. Научный сотрудник вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Гэри Хафбауэр также считает, что в будущем статус доллара как главной резервной валюты будет подвержен эрозии. Этому будут способствовать три фактора, заявил он Newsweek. Первый — растущий бюджетный дефицит США. За первые восемь месяцев 2020 фискального года (начался в октябре 2019 года) дефицит бюджета США вырос до $1,9 трлн. Это подогревает опасения центральных банков других стран по поводу роста инфляции и падения стоимости доллара, а также опасения по поводу нестабильности американской экономики и недостатка средств для инвестиций. Вторая причина — санкции, в частности, против Китая, Ирана и России. Наконец, в-третьих, конкуренцию доллару может составить евро, а Европейский центральный банк уже предпринимает действия для того, чтобы потеснить доллар. Подрыв статуса доллара как главной резервной валюты может привести к дополнительным издержкам для торгующих с другими странами американских компаний, а также увеличить стоимость займов для государства.