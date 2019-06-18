Нарышкин назвал доллар «анахронизмом с токсичным характером»

Глава российской разведки считает ненормальной сложившуюся ситуацию, когда США, проводя агрессивную политику, остаются держателем основной мировой резервной валюты

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал доллар анахронизмом современной мировой экономики. Об этом он заявил в своем докладе на организованной Совбезом международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Уфе, передает корреспондент РБК.

«Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты. Монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер», — сказал Нарышкин.

По словам главы СВР, использование американской валюты сопряжено с рисками и именно поэтому все больше стран мира задумывается о поиске альтернативных инструментов для внешнеторговых операций.

Нарышкин отметил, что Вашингтон импульсивно, не учитывая мнения ближайших партнеров, вводит санкции. «Не секрет, что за последние несколько лет они [санкции] стали излюбленным методом политики США, — сказал глава российской разведки. — Что особенно тревожно, режимы ограничений вводятся абсолютно произвольно, спонтанно и импульсивно».