Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 08:56 Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн Бизнес, 08:50 Как ЗОЖ-бренды воюют за торговые марки — Bloomberg Pro, 08:29 Дефицит бюджета США преодолел установленный в 2009 году рекорд Экономика, 08:27 В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор Финансы, 08:26 Талантливое поколение Z: четыре глубинных интервью Совместный проект, 08:25 Нарколог назвал возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма Общество, 08:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июня Общество, 08:10 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:01 Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС Бизнес, 08:00 Попытка американцев подрезать российских военных в Сирии попала на видео Политика, 07:59 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 07:48 Глава ОКР назвал интересанта закрытия суда между Россией и WADA Спорт, 07:30 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 07:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Дефицит бюджета США преодолел установленный в 2009 году рекорд

За восемь месяцев фискального года дефицит бюджета вырос до $1,9 трлн. В мае 2020 года этот показатель достиг почти $399 млрд

За восемь месяцев фискального года (начался 1 октября 2019-го) дефицит в бюджете США достиг почти $1,9 трлн, следует из данных американского Минфина. Это наибольший показатель с 2009 года, когда размер дефицита вырос до 1,4 трлн, отмечает The Hill.

Только в мае, как следует из отчетности Минфина, бюджетный дефицит достиг почти $399 млрд. А в апреле этот показатель вообще составил $738 млрд.

С середины марта из-за коронавируса в США действовали ограничения на работу предприятий. На фоне пандемии в первом квартале этого года ВВП страны сократился почти на 5%, такого снижения не наблюдалось со времен глобального экономического кризиса 2008–2009 годов. В конце марта Трамп подписал закон о выделении рекордных $2 трлн для поддержки экономики. В середине мая палата представителей одобрила законопроект на $3 трлн. Республиканцы, включая Трампа, были против него.

Наравне с этим Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) снизила ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. ФРС пообещала держать ставку на околонулевом уровне, пока она не будет уверена, что «экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности». Накануне она решила не поднимать ставку выше заявленного уровня до конца 2022 года.

ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года
Экономика
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Некоторые штаты с середины апреля начали снимать ограничения на работу предприятий. Трамп 5 июня сообщил, что для США настало время снять карантинные меры. «Мы открываем страну», — заявил президент.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, дефицит бюджета, коронавирус
Материалы по теме
Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19
Политика
ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года
Экономика
Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter