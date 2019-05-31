Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

- Доля расчетов в рублях и юанях сократилась с 18,3% в предыдущем году до 16,9% в 2018 году.
- Доля торговли с Китаем в долларах все же сократилась с 77,2 до 75,8%, но зато существенно — в два раза — увеличились обороты в евро. В результате доля расчетов в евро обошла долю в рублях — 7,3% против 5,3%.
Расчеты в нацвалютах растут медленнее
Платежи в национальных валютах увеличиваются (в долларовом выражении), но ощутимо меньшими темпами, чем расчеты в традиционных резервных валютах.
- Сумма расчетов с Китаем в долларах выросла с $70,9 млрд в 2017 году до $86,5 млрд в 2018 году.
- Удвоилась сумма расчетов в евро — с $4,1 млрд до $8,3 млрд.
- Расчеты в юанях выросли с $11,4 млрд до $13,3 млрд.
- Торговля в рублях незначительно увеличилась — с $5,3 млрд до $6 млрд.
В целом оборот торговли между Россией и Китаем товарами и услугами в 2018 году вырос на 24%, до $114,2 млрд, показывают данные ЦБ. В том числе товарооборот достиг рекордных $108,3 млрд (еще $5,9 млрд пришлись на торговлю услугами).
Анализ проведен на основе статистики ЦБ «Валютная структура в расчетах за поставки товаров и оказание услуг». Данные по экспорту и импорту товаров взяты из статистики ФТС России, по экспорту и импорту услуг — из статистики Банка России.
В статистике ЦБ данные о валютной структуре расчетов отражены с разбивкой по доллару, евро и рублю. Остальные платежи представлены как «прочие валюты». РБК исходит из того, что абсолютное большинство из них — в валюте указанной страны-партнера (в случае с Китаем — это китайский юань). Если в «прочие валюты» вдруг попала еще какая-либо валюта, то данные по расчетам в юанях окажутся еще меньше.
Как Россия и Китай стимулируют расчеты в нацвалютах
- В 2014 году ЦБ и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе. Благодаря ему страны получили доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость ее приобретения на валютных рынках. Объем своп-линии составляет 150 млрд юаней ($24,5 млрд).
- В 2017 году в Москве открылся расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях.
- Свыше 110 российских коммерческих банков открыли корреспондентские счета для ведения расчетов в юанях.
- Весной 2018 года ЦБ перевел пятую часть своих международных резервов из долларов в евро и юани.
- В 2018 году началась подготовка соглашения с Китаем о расчетах в нацвалютах. Однако заключение договоренностей пока откладывается. Китай не отказывается от соглашения, но не хочет «форсировать подписание», объяснял Силуанов.
Аналогичную тенденцию показал и анализ валютной структуры торговли России со странами БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). За последний год картина расчетов практически не изменилась:
- Подросла доля доллара и евро — с 81,9% в 2017 году до 82,1% в 2018 году.
- Доля рубля и соответствующих национальных валют снизилась с 18,1 до 17,9%. При этом доля рубля в торговле с БРИКС не изменилась и осталась на уровне 7,5%.
- В торговле со странами БРИКС более 86% приходится на торговлю с Китаем, 9% — с Индией и менее 5% — на Бразилию и Южную Африку.
Бизнесу выгоднее расчеты в долларах
Провозглашая дедолларизацию, обычно забывают о том, что в конечном счете решение о выборе валюты принимает бизнес, прокомментировал РБК директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель.
«Этот вопрос не может быть решен директивно на уровне национальных правительств. Существенную часть торговли осуществляют частные компании, и доля расчетов в национальных валютах зависит от их финансовой привлекательности, которую определяют валютные риски, удобство конвертации и надежность транзакций», — пояснил эксперт.
Бизнес склонен выбирать расчеты в долларах и евро, поскольку валюты развивающихся стран более волатильны. Расчеты в нацвалютах не могут серьезно вырасти, если они не демонстрируют долгосрочную надежность и низкую волатильность, подчеркнул Кнобель. Серьезно нарастить расчеты в нацвалютах «мешают исключительно отсутствие ликвидности и налаженных механизмов», отмечал в интервью «Известиям» министр экономического развития Максим Орешкин.
«Фирмы хотят использовать ликвидные и стабильные валюты и не видят, что рубль или юань можно использовать с такой же легкостью», — сказал РБК ассистент-профессор американской Школы права и дипломатии имени Флетчера Крис Миллер.
Другой сдерживающий фактор заключается в том, что рост торговли с Китаем в 2018 году в значительной степени был обеспечен ростом поставок нефти, угля и другого топлива из России. Соответственно, доля расчетов в рублях и юанях в российском экспорте в Китай (10,7% за прошлый год) значительно меньше, чем в российском импорте из Китая (23,6%).
Это связано с тем, что сырьевые товары исторически торгуются в долларах, говорит Миллер. «Расчеты по сырьевым товарам традиционно производятся в долларах, даже несмотря на то что в них принимают участие госкомпании», — добавляет Кнобель.