Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

Несмотря на объявленный правительством курс на «дедолларизацию» экономики и торговли, доля расчетов России и Китая в рублях и юанях снизилась по итогам 2018 года. Она составляет менее 17%, показали подсчеты РБК на базе данных ЦБ

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.

На две национальные валюты приходится менее пятой части всех расчетов во взаимной торговле (экспорт плюс импорт), подсчитал РБК на основе данных Банка России.

Курс на постепенный отказ от доллара в международных расчетах правительство объявило в 2018 году, чтобы минимизировать риски от западных санкций. Про полный отказ от доллара, в частности от долларовых вкладов, речь не идет, подчеркивал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, но кампания должна стимулировать экспортеров перейти с доллара на другие валюты. Для этого к 2024 году планируется отменить требование об обязательном возврате в Россию выручки экспортеров, если они производят расчеты в рублях.

Анализ данных по расчетам с крупнейшим торговым партнером России (на Китай приходится около 16% российской внешней торговли) показал: кампания по дедолларизации в торговле пока не принесла серьезные плоды: