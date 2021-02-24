В МИДе предложили устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

Замглавы МИДа Сергей Рябков считает, что России необходимо сократить роль доллара, который является «ядовитым источником постоянных враждебных действий», на фоне вероятности введения новых санкций со стороны Вашингтона

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Россия должна принять срочные меры, чтобы сократить использование доллара до минимума, поскольку новая администрация США во главе с Джо Байденом сигнализирует о том, что она ужесточит санкции в отношении Москвы. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал он.

Как отметил Рябков, за последние несколько лет США ввели большое количество санкций в отношении российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов и, вероятно, введут еще более жесткие ограничительные меры.

Bloomberg пишет, что Россия на протяжении нескольких лет проводила кампанию по сокращению воздействия активов США, впервые увеличив долю золота в резервах Центробанка выше долларовой. Тем не менее, как отмечает агентство, Россия полагается на американскую валюту в большей части своей международной торговли, а зарубежные инвесторы владеют почти четвертью ее государственного долга.