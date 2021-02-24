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Новые санкции США ,  
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В МИДе предложили устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

Замглавы МИДа Сергей Рябков считает, что России необходимо сократить роль доллара, который является «ядовитым источником постоянных враждебных действий», на фоне вероятности введения новых санкций со стороны Вашингтона
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Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Россия должна принять срочные меры, чтобы сократить использование доллара до минимума, поскольку новая администрация США во главе с Джо Байденом сигнализирует о том, что она ужесточит санкции в отношении Москвы. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал он.

Как отметил Рябков, за последние несколько лет США ввели большое количество санкций в отношении российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов и, вероятно, введут еще более жесткие ограничительные меры.

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Фото:Johanna Hoelzl / dpa / Global Look Press

Bloomberg пишет, что Россия на протяжении нескольких лет проводила кампанию по сокращению воздействия активов США, впервые увеличив долю золота в резервах Центробанка выше долларовой. Тем не менее, как отмечает агентство, Россия полагается на американскую валюту в большей части своей международной торговли, а зарубежные инвесторы владеют почти четвертью ее государственного долга.

По словам Рябкова, МИД не отвечает за экономическую политику. Он не уточнил, какие шаги могут быть предприняты для дальнейшего уменьшения зависимости России от доллара. По его мнению, напряженность в отношениях между Россией и США со времен холодной войны неуклонно росла и сейчас, возможно, отношения находятся на еще более худшем уровне, чем во времена существования СССР.

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«Эмоции настолько накалены, что мы не увидим никаких улучшений в течение долгого-долгого времени», — добавил Рябков, назвав «ложными» утверждения США о том, что санкции будут ослаблены, если Кремль изменит свою политику.

В конце прошлого года глава банка «Открытие» Михаил Задорнов оценил перспективы новых санкций США и их влияние на рубль. Он предположил, что рубль продолжит укрепляться, однако помешать этому смогут санкции в отношении России. Такое заявление Задорнов сделал на фоне укрепления российской валюты к доллару, которое произошло в декабре вследствие позитивных настроений на международных рынках и благоприятной ситуации на рынке сырья.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По мнению главы банка, остановить укрепление рубля могут только санкционные риски, но «правила американской политической жизни, которые история с Дональдом Трампом (имелся в виду его проигрыш на президентских выборах. — РБК) вовсе не отменяет, говорят о том, что по-настоящему конгресс начнет работать только в мае-июне» 2021 года.

«Вообще мне хочется верить — может быть, это чрезмерно оптимистично, — что каких-то новых серьезных санкций без новых поводов не будет. И для российской экономики есть все шансы нормально восстанавливаться и начиная со второго квартала воспользоваться отложенным спросом», — сказал в интервью РБК Задорнов.

Автор
Михаил Юшков
Сергей Рябков МИД доллар США санкции
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