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Политика ,  
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Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях за «Северный поток-2»

При переговорах с главой МИД ФРГ Маасом госсекретарь Блинкен предупредил его о возможных санкциях, если строительство газопровода не прекратится. До этого генсек НАТО Столтенберг говорил, что у блока нет единой позиции по проекту
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Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Вашингтон предупредил Берлин о возможном введении санкций в случае поддержки Германией дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, он высказал предупреждения главе МИД ФРГ Хайко Маасу в ходе переговоров. «Я ему сказал, что США продолжают наблюдать за завершением строительства и сертификацией газопровода. Если это будет продолжаться, то мы примем решение по санкциям», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Переговоры Блинкена и Мааса состоялись 23 марта в рамках встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе. В Госдепартаменте сообщили, что Блинкен в очередной раз подчеркнул приверженность США противостоянию попыткам России построить «Северный поток-2».

В НАТО заявили об отсутствии единого взгляда на «Северный поток-2»
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у членов североатлантического альянса нет единой позиции по поводу газопровода, по которому российский газ должен поставляться потребителям Германии и другим странам Западной Европы.

«Реальность такова, что, поскольку НАТО основано на консенсусе, а союзники НАТО не приняли решение насчет «Северного потока-2», мы решили сфокусироваться на том, как диверсифицировать поставки и решить проблемы с энергоснабжением. Но у нас нет позиции в отношении «Северного потока-2», — заявил генсек.

Вашингтон считает газопровод угрозой энергобезопасности Европы. Во время поездки в Брюссель Блинкен заявил, что проект прежде всего представляет опасность для Польши и Украины, в обход которых идет труба.

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Ранее США ввели несколько пакетов санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве, обслуживании, страховании и сертификации «Северного потока-2», что замедлило завершение проекта. По данным Politico, президент Джо Байден оказался в сложном положении из-за последнего пакета мер относительно трубы.

Блинкен назвал «Северный поток-2» угрозой для Украины и Польши
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Собеседники издания сообщали, что Байден оказался «между молотом и наковальней», поскольку, с одной стороны, желает помешать реализации проекта, а с другой — не хочет портить отношения с Германией, которая выступает за завершение строительства газопровода и называет действия США вмешательством во внутренние дела.

Немецкая газета Handelsblatt ранее в марте сообщала, что Берлин рассматривает возможность «выкупить» у Вашингтона возможность достроить «Северный поток-2» в обмен на крупные финансовые вложения в экономику Украины. Москва неоднократно заявляла, что воспрепятствование строительству трубопровода и санкции в отношении проекта безосновательны. 

Автор
Михаил Котляр
США Германия Северный поток-2 санкции
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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии «Северный поток-2»
Политика
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Политика
Блинкен потребовал прекратить строительство «Северного потока-2»
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