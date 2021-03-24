Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях за «Северный поток-2»

При переговорах с главой МИД ФРГ Маасом госсекретарь Блинкен предупредил его о возможных санкциях, если строительство газопровода не прекратится. До этого генсек НАТО Столтенберг говорил, что у блока нет единой позиции по проекту

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Вашингтон предупредил Берлин о возможном введении санкций в случае поддержки Германией дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, он высказал предупреждения главе МИД ФРГ Хайко Маасу в ходе переговоров. «Я ему сказал, что США продолжают наблюдать за завершением строительства и сертификацией газопровода. Если это будет продолжаться, то мы примем решение по санкциям», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Переговоры Блинкена и Мааса состоялись 23 марта в рамках встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе. В Госдепартаменте сообщили, что Блинкен в очередной раз подчеркнул приверженность США противостоянию попыткам России построить «Северный поток-2».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у членов североатлантического альянса нет единой позиции по поводу газопровода, по которому российский газ должен поставляться потребителям Германии и другим странам Западной Европы.