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Экономика ,  
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Золото впервые обошло доллар в резервах России

Золото впервые опередило по стоимости американский доллар в составе международных резервов России, следует из данных ЦБ. Это связано исключительно с ростом цены драгоценного металла в 2020 году
Фото: Baz Ratner / Reuters
Фото: Baz Ratner / Reuters

Золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США, следует из обнародованной 11 января статистики Банка России. Обзор ЦБ по управлению золотовалютными активами опубликован с традиционным полугодовым лагом и отражает композицию портфеля ЦБ на середину 2020 года.

По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).

По сравнению с предыдущим таким обзором, отражавшим данные на конец марта 2020 года, доля золота в российских резервах выросла с 20,8 до 22,9%, тогда как доля доллара опустилась с 23,7 до 22,2%.

Диверсификация резервов

До марта 2018 года Банк России держал в долларах 43–48% своих активов, после чего резко переложился в евро и юани на фоне ужесточения санкций США в отношении российских лиц. Если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года (последние доступные данные Минфина США) — лишь на $6 млрд.

Параллельно Банк России наращивал долю золота в своих резервах. В 2016–2018 годах она колебалась в диапазоне 15–17%, а в декабре 2020 года составила почти 23% ($133,7 млрд), следует из ежемесячных данных ЦБ о международных резервах. При этом с апреля 2020 года Банк России больше не закупает золото: в физическом выражении его запасы остаются на уровне 73,9 млн тройских унций, но их стоимость за этот период выросла на 12%, или $13,8 млрд, благодаря росту мировых цен на драгоценный металл. В 2020 году цены на золото повысились почти на 25% — наилучший результат с 2010 года.

«В принципе у нас золота достаточно для того, чтобы обеспечить диверсификацию наших золотовалютных резервов», — говорила в июле 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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Евро, Китай и Япония

  • Самую большую долю в валютных активах Банка России занимает евро — 29,5%, или $165,5 млрд, по состоянию на середину 2020 года.
  • На китайский юань приходится 12,2% золотовалютных активов (доля не изменилась по сравнению с мартом 2020 года).
  • Британский фунт и японская иена формируют 5,9 и 3,9% активов ЦБ соответственно.

В географическом разрезе первое место по зарубежным вложениям ЦБ занимает Китай — на его долю приходится 14,2% резервов (на середину 2020 года). Второе место — у Японии (12,3% активов), на третьем месте — Германия (11,8%).

При этом вложения Банка России в китайские активы опережают инвестиции в юань (14,2 против 12,2%, разница примерно в $11 млрд), а вложения в Японию превышают инвестиции, размещенные в японской иене (12,3 против 3,9%, разница — $47 млрд). Это означает, что Банк России инвестирует в том числе в китайские и японские активы, номинированные в валютах, отличных от их национальных. Например, у японских институтов развития есть программы выпуска долларовых облигаций с гарантиями правительства, и ЦБ может инвестировать в такие бумаги. Банк России вкладывается преимущественно в гособлигации (облигации с госгарантиями) или размещает валюту на счетах в иностранных центробанках и коммерческих банках.

Автор
Иван Ткачёв
золото доллар резервы золотовалютные резервы Банк России
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