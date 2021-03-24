Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов из-за санкций США

Новые ограничения, по его словам, могут затронуть авиационную отрасль

Юрий Борисов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Новые санкции США могут повлечь за собой разрыв действующих контрактов. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Госзаказ», передает корреспондент РБК.

По его словам, новые ограничения могут затронуть авиаотрасль. Борисов также добавил, что администрация президента США Джо Байдена запрещает поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

В ответ на вопрос корреспондента РБК Борисов заявил, что под ограничения может попасть любая высокотехнологичная продукция.

«В том то и дело: те [авиационные контракты], которые они захотят — и разорвут. Вот в чем дело. Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересов одним росчерком пера», — сказал Борисов.

Борисов уточнил, что они не получали информацию о конкретных ограничениях. «Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке все делать», — добавил вице-премьер в разговоре с РБК.