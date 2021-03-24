Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов из-за санкций США

18 марта Госдеп США включил Россию в число стран, куда запрещен экспорт оборонных изделий, а также оборонных услуг. По последним данным Бюро промышленности и безопасности в 2019 году экспорт продукции США в Россию составил $11,5 млн. В 2018 году на него пришлось, по этим данным, $0,8 млн.
Как сообщали в Госдепе, исключение из запрета на оборонный экспорт было сделано для изделий, которые относятся к межправительственному сотрудничеству России и США в космосе. Также было предусмотрено временное исключение (до 1 сентября 2021 года) — для коммерческих ракетных пусков России (США будут выдавать на поставки для них разовые разрешения).
В ответ на эти ограничения Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила, что последний раз США поставляли в Россию военную технику во время Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза. По их словам, решение США запретить экспорт оборонных технологий в Россию «вызывает недоумение».
21 декабря 2020 года стало известно о введении санкций против российских и китайских компаний. Под ограничения попали 103 предприятия, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Тогда в черном списке оказались российские Служба внешней разведки, Минобороны, специальный летный отряд «Россия», входящие в «Росатом» и «Роскосмос» структуры, госкорпорация «Ростех», компания «ВСМПО-Ависма».
«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана: по собственным оценкам, компания занимает 25% мирового рынка титанового проката. Покупателями продукции этой компании выступают крупнейшие мировые авиапроизводители, такие как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Вертолеты России», Boeing, EADS, Rolls-Royce, Snecma, UTC Aerospace Systems.
В середине января Минторг США выпустил документ, где признавалось, что включение структуры в черный список было ошибочным. Там отметили, что «ВСМПО-Ависма» не считается юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства. Таким образом, Минторг пересмотрел свое решение о включении «ВСМПО-Ависма» в санкционный список.
При этом после сообщения о введении ограничений в «ВСМПО-Ависма» заявляли, что американские санкции никак не отразятся на производственном процессе. «Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — утверждали в компании.
Авторы
Инна Сидоркова,
Максим Ярыгин