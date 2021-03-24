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Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов из-за санкций США

Новые ограничения, по его словам, могут затронуть авиационную отрасль
Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Новые санкции США могут повлечь за собой разрыв действующих контрактов. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Госзаказ», передает корреспондент РБК.

По его словам, новые ограничения могут затронуть авиаотрасль. Борисов также добавил, что администрация президента США Джо Байдена запрещает поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

В ответ на вопрос корреспондента РБК Борисов заявил, что под ограничения может попасть любая высокотехнологичная продукция.

«В том то и дело: те [авиационные контракты], которые они захотят — и разорвут. Вот в чем дело. Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересов одним росчерком пера», — сказал Борисов.

Борисов уточнил, что они не получали информацию о конкретных ограничениях. «Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке все делать», — добавил вице-премьер в разговоре с РБК.

Санкции Байдена затронут менее 0,5% американских поставок в Россию
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18 марта Госдеп США включил Россию в число стран, куда запрещен экспорт оборонных изделий, а также оборонных услуг. По последним данным Бюро промышленности и безопасности в 2019 году экспорт продукции США в Россию составил $11,5 млн. В 2018 году на него пришлось, по этим данным, $0,8 млн.

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Как сообщали в Госдепе, исключение из запрета на оборонный экспорт было сделано для изделий, которые относятся к межправительственному сотрудничеству России и США в космосе. Также было предусмотрено временное исключение (до 1 сентября 2021 года) — для коммерческих ракетных пусков России (США будут выдавать на поставки для них разовые разрешения).

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В ответ на эти ограничения Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила, что последний раз США поставляли в Россию военную технику во время Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза. По их словам, решение США запретить экспорт оборонных технологий в Россию «вызывает недоумение».

21 декабря 2020 года стало известно о введении санкций против российских и китайских компаний. Под ограничения попали 103 предприятия, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Тогда в черном списке оказались российские Служба внешней разведки, Минобороны, специальный летный отряд «Россия», входящие в «Росатом» и «Роскосмос» структуры, госкорпорация «Ростех», компания «ВСМПО-Ависма».

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана: по собственным оценкам, компания занимает 25% мирового рынка титанового проката. Покупателями продукции этой компании выступают крупнейшие мировые авиапроизводители, такие как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Вертолеты России», Boeing, EADS, Rolls-Royce, Snecma, UTC Aerospace Systems.

В середине января Минторг США выпустил документ, где признавалось, что включение структуры в черный список было ошибочным. Там отметили, что «ВСМПО-Ависма» не считается юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства. Таким образом, Минторг пересмотрел свое решение о включении «ВСМПО-Ависма» в санкционный список.

При этом после сообщения о введении ограничений в «ВСМПО-Ависма» заявляли, что американские санкции никак не отразятся на производственном процессе. «Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — утверждали в компании.

Авторы
Инна Сидоркова, Максим Ярыгин
санкции Юрий Борисов американские санкции Госдеп США
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