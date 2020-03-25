Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Указ о проведении всероссийского голосования, на котором должны быть одобрены поправки в Конституцию страны, в том числе и норма об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему принять участие в выборах 2024 года, был подписан 17 марта. Однако позднее Путин говорил, что голосование могут перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса, поскольку «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан».

18 марта РБК стало известно, что властям в регионах России дали указание не использовать в информирующей о проведении голосования по поправкам в Конституцию кампании билборды, растяжки и другие носители, на которых датой его проведения названо 22 апреля.

О намерении Путина обратиться к россиянам заявил 25 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, принял такое решение после того, как побывал в медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют лиц, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

25 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за предыдущие сутки в стране выявлено рекордно много случаев заражения — сразу 163, из них 120 в Москве.