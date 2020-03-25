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Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Абсолютным приоритетом для властей являются здоровье, жизнь и безопасность людей, объяснил Путин решение о переносе голосования
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости переноса даты голосования по поправкам в Конституцию на «более позднюю дату».

«Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей», — сказал Путин, объясняя перенос голосования опасностью коронавирусной инфекции COVID-19.

Новый срок проведения голосования Путин не назвал. «Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране и только заслушав мнения врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — сказал президент.

РБК ведет прямую трансляцию выступления Путина.

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Указ о проведении всероссийского голосования, на котором должны быть одобрены поправки в Конституцию страны, в том числе и норма об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему принять участие в выборах 2024 года, был подписан 17 марта. Однако позднее Путин говорил, что голосование могут перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса, поскольку «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан».

18 марта РБК стало известно, что властям в регионах России дали указание не использовать в информирующей о проведении голосования по поправкам в Конституцию кампании билборды, растяжки и другие носители, на которых датой его проведения названо 22 апреля.

О намерении Путина обратиться к россиянам заявил 25 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, принял такое решение после того, как побывал в медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют лиц, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

25 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за предыдущие сутки в стране выявлено рекордно много случаев заражения — сразу 163, из них 120 в Москве.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин
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