Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости переноса даты голосования по поправкам в Конституцию на «более позднюю дату».
«Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей», — сказал Путин, объясняя перенос голосования опасностью коронавирусной инфекции COVID-19.
Новый срок проведения голосования Путин не назвал. «Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране и только заслушав мнения врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — сказал президент.
РБК ведет прямую трансляцию выступления Путина.