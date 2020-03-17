Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 73,89 (-0,24) Quote, 14:12
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 82,31 (-0,44) Quote, 14:12
Лыжник Большунов показал самодельный трофей за победу в Кубке мира Спорт, 22:10 Евросоюз решил на 30 дней запретить въезд иностранцам в ЕС Политика, 22:10 Российские писатели отреагировали на смерть Эдуарда Лимонова Общество, 22:02 «Кто теперь молодой за меня?». В соцсетях вспоминают Эдуарда Лимонова Стиль, 21:53 Три министерства переведут часть сотрудников на удаленную работу Общество, 21:52 Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок Общество, 21:44 УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год. Что важно знать Спорт, 21:41 Боксер Усик попросил журналистку произносить его имя по-русски Спорт, 21:28 Крым закроет границу с Украиной до 1 мая Общество, 21:26 «Ведомости» сообщили о смене владельца Общество, 21:25 Водолазкин назвал смерть Лимонова драмой для российской литературы Общество, 21:09 Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель Экономика, 21:08 Клубный чемпионат мира по футболу перенесли на неопределенный срок Спорт, 21:07 Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса Политика, 21:07
Поправки в Конституцию ,  
0 

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент допустил перенос голосования в случае изменения ситуации с распространением коронавируса
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой глава государства объяснил, что подписывать указ без конкретной даты было бы бессмысленно. По его словам, проводить голосование нужно не раньше чем через месяц после подписания указа, но можно и позже.

«В тех странах, где ситуация [с распространением коронавируса] гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода — от выборов в этих странах не отказываются. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», — сказал Путин. «Мы будем проводить голосование только в том случае, если позволит ситуация», — добавил президент.

Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Политика

В свою очередь Памфилова сообщила, что российская система готова к проведению общероссийского голосования. «Мы готовы к любому развитию событий, и наша система избирательная современная и динамичная. Мы ни одного часа, ни одного дня не потеряли», — сказала она.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких альтернативных дат голосования (помимо 22 апреля) не рассматривается, поскольку «для этого нет объективных показателей».

Провести голосование именно 22 апреля предлагала президенту рабочая группа по внесению поправок в Основной закон. «К 19 апреля заканчивается православный пост — Пасха. 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами — 22-е число», — говорил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

В понедельник Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию, которые вносились последние два месяца.

О необходимости внести поправки в Основной закон Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы всех регионов России поддержали закон о поправках, а 14 марта его подписал президент.

Автор: Артем Филипенок
Теги: конституция, голосование
Материалы по теме
Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Политика
Кремль предложил дождаться решения Путина о голосовании по Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter