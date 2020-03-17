Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

В свою очередь Памфилова сообщила, что российская система готова к проведению общероссийского голосования. «Мы готовы к любому развитию событий, и наша система избирательная современная и динамичная. Мы ни одного часа, ни одного дня не потеряли», — сказала она.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких альтернативных дат голосования (помимо 22 апреля) не рассматривается, поскольку «для этого нет объективных показателей».

Провести голосование именно 22 апреля предлагала президенту рабочая группа по внесению поправок в Основной закон. «К 19 апреля заканчивается православный пост — Пасха. 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами — 22-е число», — говорил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

В понедельник Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию, которые вносились последние два месяца.

О необходимости внести поправки в Основной закон Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы всех регионов России поддержали закон о поправках, а 14 марта его подписал президент.