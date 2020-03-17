Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой глава государства объяснил, что подписывать указ без конкретной даты было бы бессмысленно. По его словам, проводить голосование нужно не раньше чем через месяц после подписания указа, но можно и позже.
«В тех странах, где ситуация [с распространением коронавируса] гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода — от выборов в этих странах не отказываются. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», — сказал Путин. «Мы будем проводить голосование только в том случае, если позволит ситуация», — добавил президент.