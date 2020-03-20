Правозащитники попросили ООН помочь перенести голосование по Конституции

Такая необходимость объясняется тем, что распространение коронавируса и меры для борьбы с ним сделали невозможным «содержательное масштабное общественное обсуждение конституционных изменений», считают правозащитники

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» обратились к функционерам Организации Объединенных Наций с просьбой помочь добиться переноса всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующее письмо направлено спецдокладчикам ООН по праву на свободу собраний, на свободу выражения мнений и на независимость судей.

Необходимость переноса голосования, назначенного на 22 апреля, авторы письма объясняют тем, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и принятые для борьбы с ней ограничительные меры сделали невозможным «содержательное масштабное общественное обсуждение конституционных изменений».

Правозащитники напоминают, что в связи с пандемией COVID-19 в регионах России массовые мероприятия либо полностью запрещены, либо число их участников сильно ограничено.

В связи с этим «Мемориал» и «ОВД-Инфо» призвали спецдокладчиков ООН рекомендовать властям России отложить голосование по поправкам в Конституцию до снятия ограничений, связанных с COVID-19, а также «предоставить разумное время для общественного обсуждения» этих поправок.