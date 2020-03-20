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Пандемия коронавируса ,  
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Правозащитники попросили ООН помочь перенести голосование по Конституции

Такая необходимость объясняется тем, что распространение коронавируса и меры для борьбы с ним сделали невозможным «содержательное масштабное общественное обсуждение конституционных изменений», считают правозащитники
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» обратились к функционерам Организации Объединенных Наций с просьбой помочь добиться переноса всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующее письмо направлено спецдокладчикам ООН по праву на свободу собраний, на свободу выражения мнений и на независимость судей.

Необходимость переноса голосования, назначенного на 22 апреля, авторы письма объясняют тем, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и принятые для борьбы с ней ограничительные меры сделали невозможным «содержательное масштабное общественное обсуждение конституционных изменений».

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Правозащитники напоминают, что в связи с пандемией COVID-19 в регионах России массовые мероприятия либо полностью запрещены, либо число их участников сильно ограничено.

В связи с этим «Мемориал» и «ОВД-Инфо» призвали спецдокладчиков ООН рекомендовать властям России отложить голосование по поправкам в Конституцию до снятия ограничений, связанных с COVID-19, а также «предоставить разумное время для общественного обсуждения» этих поправок.

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В законе о внесении в Конституцию поправок, предусматривающих, в частности, обнуление президентских сроков действующего главы государства, говорится, что они вступят в силу только в случае одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в ходе общероссийского голосования. Указом президента России Владимира Путина оно назначено на 22 апреля.

Уже после подписания указа Путин говорил, что голосование может быть перенесено, если ситуация с коронавирусом в России будет неблагоприятной. «Но если обстановка позволит, то проводить будем», — сказал он.

18 марта стало известно, что властям в регионах России дали указание не использовать в информирующей о проведении голосования по поправкам в Конституцию кампании билборды, растяжки и другие носители, на которых датой его проведения названо 22 апреля.

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За 19 марта в России зарегистрировано 52 случая COVID-19 у граждан страны в 23 регионах, общее число случаев заражения выросло до 199.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Конституция, поправки в Конституцию
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