Путин выступит с обращением к населению России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обращение президента к нации будет выпущено в эфир «в ближайшие часы»

Владимир Путин (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Президент России Владимир Путин изменил график своей работы на 25 марта, отменил вылет в Санкт-Петербург и заканчивает работу над своим обращением к гражданам России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что необходимость выступления с обращением к народу стала ясна после визита Путина в больницу в поселке Коммунарка, куда госпитализируют зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, и совещания с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне, 24 марта, мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса.