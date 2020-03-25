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Путин выступит с обращением к населению России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обращение президента к нации будет выпущено в эфир «в ближайшие часы»
Владимир Путин (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Президент России Владимир Путин изменил график своей работы на 25 марта, отменил вылет в Санкт-Петербург и заканчивает работу над своим обращением к гражданам России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что необходимость выступления с обращением к народу стала ясна после визита Путина в больницу в поселке Коммунарка, куда госпитализируют зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, и совещания с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне, 24 марта, мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса.

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25 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за предыдущие сутки в России было выявлено рекордное число зараженных — 163, из них 120 — в Москве. Больные COVID-19 обнаружены уже в 55 из 85 регионов России.

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В предыдущий раз — не считая новогодних эфиров — Путин выступал с официальным телеобращением к нации 29 августа 2018 года. Тогда обращение касалось повышения пенсионного возраста, в своем обращении президент предложил смягчить предложенные правительством положения — повысить пенсионный возраст для женщин лишь до 60 вместо 63 лет, установить льготы для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста и так далее.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин
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