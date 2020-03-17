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Поправки в Конституцию ,  
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Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Президент заверил, что закон не запрещает переносить голосование на более поздний срок. По его словам, здоровье и жизнь граждан важней
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.

«Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — заявил президент. «Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», — сказал он.

Путин также отметил, что в тех странах, где ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, от выборов не отказываются. Тем не менее он добавил, что закон не огранивает власти в том случае, если дату придется перенести на более поздний срок. «Можно позднее, срок, когда позднее, в законе не обозначен», — сказал он.

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
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О возможном переносе голосования ранее сообщили источники издания Znak. Один из них назвал причиной угрозу коронавируса. По данным «Ведомостей», для борьбы с угрозой распространения коронавируса администрация президента рассматривает возможность продления срока предварительного, в том числе и надомного, голосования по поправкам к Конституции. Это позволит избежать массового скопления людей на избирательных участках. Сроки предварительного голосования могут быть продлены с трех дней до недели.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких альтернативных дат голосования (помимо 22 апреля) не рассматривается, поскольку «для этого нет объективных показателей».

О необходимости внести поправки в Основной закон президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила соответствующий законопроект 11 марта, затем его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы всех регионов поддержали закон о поправках, а 14 марта его подписал президент Путин. 16 марта законными поправки в Основной закон страны признал Конституционный суд.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Конституция
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