Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Президент заверил, что закон не запрещает переносить голосование на более поздний срок. По его словам, здоровье и жизнь граждан важней

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.

«Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — заявил президент. «Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», — сказал он.

Путин также отметил, что в тех странах, где ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, от выборов не отказываются. Тем не менее он добавил, что закон не огранивает власти в том случае, если дату придется перенести на более поздний срок. «Можно позднее, срок, когда позднее, в законе не обозначен», — сказал он.

О возможном переносе голосования ранее сообщили источники издания Znak. Один из них назвал причиной угрозу коронавируса. По данным «Ведомостей», для борьбы с угрозой распространения коронавируса администрация президента рассматривает возможность продления срока предварительного, в том числе и надомного, голосования по поправкам к Конституции. Это позволит избежать массового скопления людей на избирательных участках. Сроки предварительного голосования могут быть продлены с трех дней до недели.