Бербок объявила о выделении Киеву еще €100 млн на гумпомощь

Деньги предоставят на восстановление систем водоснабжения, больниц и домов, сказала глава немецкого МИДа во время визита в Николаев

Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок («Зеленые») объявила о выделении Киеву еще €100 млн на гуманитарные нужды, пишет Handelsblatt.

Глава МИДа приехала на Украину во вторую годовщину начала военных действий в стране. Помощь она анонсировала во время визита в Николаев в воскресенье, до этого министр посетила Одессу.

Деньги будут предоставлены на восстановление систем водоснабжения, больниц и домов. По словам Бербок, в июне в Берлине федеральное правительство планирует провести международную конференцию по восстановлению Украины.

Немецкий МИД изменил транслитерацию названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба во время визита Бербок также попросил изменить написание названия города Одесса на немецком языке: с одной буквой «с», как на украинском, а не с двумя, как на русском. Немецкий министр ответила, что по-немецки это невозможно, так как Odesa с одной буквой s будет читаться как «Одеза».

В феврале канцлер Олаф Шольц объявил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на €1,1 млрд. В него войдут в том числе 36 колесных гаубиц, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО. При этом Германия до сих пор отказывалась от передачи Украине крылатых ракет Taurus. На этой неделе бундестаг поддержал предложение правящей в стране «светофорной» коалиции — Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) — об отправке дальнобойного оружия на Украину. Однако какие именно системы понимаются под этим, партии интерпретируют по-разному. До этого парламент отклонил запрос фракции блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз), в котором напрямую упоминаются поставки Taurus.

Россия критикует помощь Запада Киеву. «Сегодня Украина почти ничего не производит. Пытаются что-то сохранить, но почти ничего не производит. Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — заявлял президент Владимир Путин в декабре прошлого года.