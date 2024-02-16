 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на €1,1 млрд

Шольц: Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на €1,1 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €1,1 млрд. В него войдут в том числе 36 колесных гаубиц, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО, сообщил Шольц. Москва критикует поставку оружия Киеву
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи общим объемом около €1,1 млрд, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня мы запускаем новый пакет военной помощи для Украины в размере примерно €1,1 млрд», — сказал он.

По словам Шольца, этот набор мер включает в себя, в частности, 36 колесных гаубиц «из запасов промышленности», 120 тыс. артиллерийских снарядов и двух новых систем ПВО. «Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд», — добавил канцлер.

Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине
Политика
Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

В январе Германия объявила, что выделит на военные поставки для Украины в 2024 году более €7 млрд. Первоначально планировалось потратить на поддержку Киева в текущем году меньшую сумму — €4 млрд, однако по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса объем выделенных средств увеличили. За неделю до этого США прекратили поставку оружия и военной техники Украине. В Белом доме это объяснили исчерпанием средств на эти цели из-за отказа конгресса согласовать бюджет.

При этом сам глава немецкого Минобороны ранее отмечал, что Берлин не может «идти ва-банк» в вопросе поставок оружия Украине, поскольку может сам оказаться без защиты. Он объяснил, что Германия, например, не может «просто с полки» передавать свои танки Украине: их производство занимает порядка двух лет. Что касается передачи крылатых ракет Taurus, то пока об этом «не может быть и речи», добавил Писториус.

Германия на втором месте после США по объемам помощи Украине среди стран мира, еще к прошлой осени она оказала ей помощь гражданскими и военными поставками на €24 млрд. На долю военных поставок, по данным Кильского института мировой экономики, пришлось более €17 млрд.

Среди прочего немецкая армия передала Киеву 30 танков Leopard 1, 18 танков Leopard 2 A6, 90 бронетранспортеров Marder, две установки ЗРК Patriot, 500 зенитных ракет Stinger, около 45 тыс. артиллерийских боеприпасов 155 мм.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Россия критикует западные страны, поставляющие Украине оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что Украина «почти ничего не производит», а получает вооружения «на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — говорил глава государства.



 

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия военная помощь Военная операция на Украине
Материалы по теме
Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине
Политика
Зеленский прибыл c визитом в Германию
Политика
Германия стала третьей экономикой мира из-за рецессии в Японии
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16:45
Создайте атмосферу «легкого голода»: как мотивировать детей Pro, 17:55
В больнице заявили о получасовых попытках реанимировать Навального Политика, 17:55
Какие инструменты помогают привлечь онлайн-покупателя РБК и Яндекс, 17:50
Газпромбанк нарастил портфель средств физлиц в 1,5 раза в 2023 году Пресс-релиз, 17:49
ЦБ объявил о досрочном завершении финансового оздоровления «Уралсиба» Финансы, 17:48
Род Стюарт выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе за $74 млн Недвижимость, 17:45
В конгрессе придумали альтернативный план помощи Украине и Израилю Политика, 17:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Минске раскрыли детали задержания диверсантов на границе с Украиной Политика, 17:41
Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали топ-5 акций по методу Баффета Инвестиции, 17:40
Путин заявил о способности России самой развивать необходимые технологии Экономика, 17:34
Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на €1,1 млрд Политика, 17:33
Как с помощью брендформас-маркетинга увеличить число лидов в 25 раз Pro, 17:32
Фигурист Алиев пожаловался на отсутствие мотивации на турнирах в России Спорт, 17:30
ЦБ предложил распространить льготы на все ИИС-3, открытые после 1 января Инвестиции, 17:18