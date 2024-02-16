Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на €1,1 млрд

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €1,1 млрд. В него войдут в том числе 36 колесных гаубиц, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО, сообщил Шольц. Москва критикует поставку оружия Киеву

Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи общим объемом около €1,1 млрд, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня мы запускаем новый пакет военной помощи для Украины в размере примерно €1,1 млрд», — сказал он.

По словам Шольца, этот набор мер включает в себя, в частности, 36 колесных гаубиц «из запасов промышленности», 120 тыс. артиллерийских снарядов и двух новых систем ПВО. «Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд», — добавил канцлер.

В январе Германия объявила, что выделит на военные поставки для Украины в 2024 году более €7 млрд. Первоначально планировалось потратить на поддержку Киева в текущем году меньшую сумму — €4 млрд, однако по просьбе министра обороны Германии Бориса Писториуса объем выделенных средств увеличили. За неделю до этого США прекратили поставку оружия и военной техники Украине. В Белом доме это объяснили исчерпанием средств на эти цели из-за отказа конгресса согласовать бюджет.

При этом сам глава немецкого Минобороны ранее отмечал, что Берлин не может «идти ва-банк» в вопросе поставок оружия Украине, поскольку может сам оказаться без защиты. Он объяснил, что Германия, например, не может «просто с полки» передавать свои танки Украине: их производство занимает порядка двух лет. Что касается передачи крылатых ракет Taurus, то пока об этом «не может быть и речи», добавил Писториус.

Германия на втором месте после США по объемам помощи Украине среди стран мира, еще к прошлой осени она оказала ей помощь гражданскими и военными поставками на €24 млрд. На долю военных поставок, по данным Кильского института мировой экономики, пришлось более €17 млрд.



Среди прочего немецкая армия передала Киеву 30 танков Leopard 1, 18 танков Leopard 2 A6, 90 бронетранспортеров Marder, две установки ЗРК Patriot, 500 зенитных ракет Stinger, около 45 тыс. артиллерийских боеприпасов 155 мм.

Россия критикует западные страны, поставляющие Украине оружие. Президент Владимир Путин отмечал, что Украина «почти ничего не производит», а получает вооружения «на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — говорил глава государства.