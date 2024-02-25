Глава МИД Германии Бербок спустилась в укрытие во время тревоги в Одессе

Глава МИД Германии спустилась в укрытие во время тревоги в Одессе

Анналена Бербок в убежище (Фото: Jörg Blank / dpa / Global Look Press)

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок во время ее визита в Одессу пришлось спуститься в укрытие после объявления воздушной тревоги, сообщило немецкое агентство DPA.

Сирены тревоги прозвучали 24 февраля в 21:48 по местному времени и прекратились в 22:07. Во время тревоги Бербок вместе с членами своей делегации спустилась в убежище в отеле, где они проживали, уточняет DPA.

В Одессе глава немецкого МИДа встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, там они осмотрели городской порт. «После осмотра порта, через который экспортируется большая часть украинского зерна, командующий ВМС Украины проинформировал Бербок о ситуации с безопасностью на Черном море», — пишет Spiegel.

На неделе в Одессе несколько раз были слышны взрывы — в ночь на 23 февраля и вечером того же дня.