Глава МИД Германии спустилась в укрытие во время тревоги в Одессе
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок во время ее визита в Одессу пришлось спуститься в укрытие после объявления воздушной тревоги, сообщило немецкое агентство DPA.
Сирены тревоги прозвучали 24 февраля в 21:48 по местному времени и прекратились в 22:07. Во время тревоги Бербок вместе с членами своей делегации спустилась в убежище в отеле, где они проживали, уточняет DPA.
В Одессе глава немецкого МИДа встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, там они осмотрели городской порт. «После осмотра порта, через который экспортируется большая часть украинского зерна, командующий ВМС Украины проинформировал Бербок о ситуации с безопасностью на Черном море», — пишет Spiegel.
На неделе в Одессе несколько раз были слышны взрывы — в ночь на 23 февраля и вечером того же дня.
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