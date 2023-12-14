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Прямая линия Путина ,  
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Путин сказал, что «халява» с поставками для Украины заканчивается

Владимир Путин: «халява» с поставками товаров для Украины заканчивается
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина сама практически ничего уже не производит, а вооружение получает от других стран «на халяву», однако продлится это недолго. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года. РБК ведет трансляцию.

«Сегодня Украина почти ничего не производит. Пытаются что-то сохранить, но почти ничего не производит. Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, заканчивается», — резюмировал глава российского государства.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где встретился с американским коллегой Джо Байденом и выступил в конгрессе. В ходе встречи президент США сообщил, что одобрил выделение Украине очередного пакета военной помощи на $200 млн из уже одобренных конгрессом средств. В него войдут дополнительные снаряды для ракетных систем HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, ПТРК Javelin и другие виды вооружений.

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По итогам поездки украинский лидер сообщил, что чувствует поддержку со стороны Штатов, несмотря на то что сенаторы пока не смогли принять законопроект о выделении Киеву новых средств поддержки.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что финансовая помощь, которую США выделяют для Украины, продолжает уменьшаться и становится «весьма скромной».

Теги
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Украина поставки оружия Запад
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