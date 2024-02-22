Бундестаг отклонил запрос об отправке на Украину ракет Taurus
Бундестаг отклонил запрос фракции блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз) о передаче Украине крылатых ракет Taurus, пишет Der Spiegel. Только 182 депутата проголосовали за отправку ракет; 480 выступили против, пятеро воздержались.
Фракции правящей в стране «светофорной» коалиции — Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) призвали дополнительно поставить на Украину необходимые ей дальнобойные системы и боеприпасы. Во фракции СвДП заявили, что в первую очередь речь идет о ракетах Taurus дальностью полета 500 км. Блок ХДС/ХСС также просит о передаче Киеву Taurus.
Лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц предлагал фракциям СДПГ, «Зеленых» и СвДП присоединиться к запросу блока.
В запросе тройственной коалиции ракеты Taurus напрямую не упоминаются, но говорится, что поставка «систем вооружения большой дальности» позволит Украине «обеспечить целенаправленные удары по стратегически важным целям далеко в тылу российского агрессора». Этим требованиям отвечают Taurus, указывает Der Spiegel.
Германия пока отказывается от поставок Украине Taurus: канцлер Олаф Шольц опасается, что Киев может использовать ракеты для ударов по России. При этом, как писала газета Bild, Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее». Министр обороны Борис Писториус говорил, что «устал» от споров по поводу отправки на Украину Taurus.
В феврале Шольц объявил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи, на €1,1 млрд. В него войдут в том числе 36 колесных гаубиц, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО.
В 2023 году дальнобойные ракеты Киеву предоставили США, Великобритания и Франция.
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