 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы в немецком

Кулеба предложил Бербок использовать украинский вариант написания Одессы
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить написание города Одесса на немецком языке так, чтобы в нем была одна буква «с», как в украинском варианте, а две, как в русском.

Ранее МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw. Украинские власти просили другие государства использовать написание горда, основанное на принятом в украинском языке — Київ (в английском — Kyiv), а не на русском (по-английски прописывалось как Kiev).

«Я бы просил, чтобы так же поступили с названием «Одесса» и писали с одним «с», — сказал Кулеба (его слова приводит издание «Думская»). Бербок ответила, что тогда название города по правилам немецкого языка будет произноситься как «Одеза».

Минобороны Японии решило изменить написание названия столицы Украины
Политика
Киев, Украина

Бербок приехала в Одессу с официальным визитом 24 февраля. В городе прошла ее совместная пресс-конференция с Кулебой.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Теги
Одесса Дмитрий Кулеба Анналена Бербок
Материалы по теме
МИД Германии изменил написание названия Киева
Политика
В Одессе произошли взрывы
Политика
Медведев назвал Одессу русским городом и призвал «возвращаться домой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Макрон пообещал новые меры поддержки для французских фермеров Политика, 01:23
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 01:04
Нуланд заявила о возвращении в экономику США выделяемых Украине средств Политика, 00:50
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы в немецком Политика, 00:37
Экс-чемпион Bellator Немков выиграл дебютный бой в тяжелом весе Спорт, 00:26
Хакеры взломали эфир украинского телеканала Политика, 00:17
Балицкий объяснил выселение «целых семей» на Украину Политика, 00:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Убыток в $34,7 млн. Итоги зимнего трансферного окна в России Спорт, 00:00
Глава МИД заявил об огромном дефиците снарядов у Украины Политика, 24 фев, 23:45
ЭКОВАС сняло санкции с Нигера Политика, 24 фев, 23:29
Венгрия уличила жену дипломата из Украины в участии в контрабанде сигарет Политика, 24 фев, 23:07
Советник Залужного рассказал, как власти требовали от ВСУ победный план Политика, 24 фев, 22:44
Новостройки, которые выделяются: где найти дома с особенным дизайном РБК и ПИК, 24 фев, 22:32
Третий за день беспилотник сбили над Белгородской областью Политика, 24 фев, 22:24