Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы в немецком
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить написание города Одесса на немецком языке так, чтобы в нем была одна буква «с», как в украинском варианте, а две, как в русском.
Ранее МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw. Украинские власти просили другие государства использовать написание горда, основанное на принятом в украинском языке — Київ (в английском — Kyiv), а не на русском (по-английски прописывалось как Kiev).
«Я бы просил, чтобы так же поступили с названием «Одесса» и писали с одним «с», — сказал Кулеба (его слова приводит издание «Думская»). Бербок ответила, что тогда название города по правилам немецкого языка будет произноситься как «Одеза».
Бербок приехала в Одессу с официальным визитом 24 февраля. В городе прошла ее совместная пресс-конференция с Кулебой.
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