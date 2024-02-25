Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы в немецком

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить написание города Одесса на немецком языке так, чтобы в нем была одна буква «с», как в украинском варианте, а две, как в русском.

Ранее МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw. Украинские власти просили другие государства использовать написание горда, основанное на принятом в украинском языке — Київ (в английском — Kyiv), а не на русском (по-английски прописывалось как Kiev).

«Я бы просил, чтобы так же поступили с названием «Одесса» и писали с одним «с», — сказал Кулеба (его слова приводит издание «Думская»). Бербок ответила, что тогда название города по правилам немецкого языка будет произноситься как «Одеза».

Бербок приехала в Одессу с официальным визитом 24 февраля. В городе прошла ее совместная пресс-конференция с Кулебой.