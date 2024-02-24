МИД Германии изменил написание названия Киева
МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw, сообщило ведомство в X (ранее — Twitter).
Название украинской столицы изменили в «Справочнике стран для служебного пользования», на который, по утверждению МИДа, опираются и другие органы власти, а также компании. Наименование, основанное на принятом в украинском языке, теперь будет использоваться во всех служебных документах ведомства. Также написание поменяется на веб-сайтах немецких дипмиссий и вывесках на их зданиях, пояснили в министерстве.
Правительство Украине просило власти других государств использовать написание наименования Киева, основанное на принятом в украинском языке — Київ (в английском — Kyiv). Решение изменить его приняло Министерство обороны Японии, написание в международной базе изменили и США. Как сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, его поменяла и социальная сеть Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Стандарт также изменило агентство Associated Press.
Ранее написание Киева основано на русскоязычном топониме, по-английски оно прописывалось как Kiev.
В посольстве Украины в США заявили, что после вступления в силу решения американских властей об изменении наименования Киева оно может поменяться и в других странах, так как зарубежные организации, например Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA), ориентируются на базу данных Совета США по географическим названиям. В Росреестре в ответ подчеркнули, что решение не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран, в том числе России.
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