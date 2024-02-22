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Военная операция на Украине ,  
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Бундестаг поддержал проект об оружии для Украины без упоминания Taurus

Бундестаг поддержал выделение дальнобойного оружия Украине, не упомянув Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине
Бундестаг поддержал предложение правительству Германии о поставке дальнобойного оружия Украине. Какие именно системы понимаются под этим, партии интерпретируют по-разному. Россия критикует поставки оружия на Украину
Ракета Taurus
Ракета Taurus (Фото: mbda-systems.com)

Бундестаг поддержал предложение правительства Германии о поставке дальнобойного оружия Украине, передает T-online. Соответствующее предложение было 22 февраля принято правящей коалицией Социал-демократической партии (СДПГ), партии «Союз 90/Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП). 382 депутата проголосовали за, 284 — против, 2 воздержались.

Какие именно дальнобойные системы понимаются под этим, в политических партиях понимают по-разному. По данным T-online, многие члены «Зеленых» и СВДП понимают под этим Taurus, крылатые ракеты с дальностью действия 500 километров, которые запускаются с самолетов.

Ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

По информации T-online, у ВС Германии всего 600 Taurus, но только 150 в августе 2023 года были готовы к применению.

Заместитель председателя парламентской группы СДПГ Габриэла Хайнрих, в свою очередь, заявила в Бундестаге, что под формулировкой «не обязательно» подразумевается Taurus. «Это вопрос интерпретации (...). Факт в том, что мы не провели красную линию на этом этапе».

Парламент ранее отклонил аналогичную резолюцию, где прямо упоминается предложение передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Инициативу внес оппозиционный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз).

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал спор по поводу поставок Украине крылатых ракет Taurus в начале февраля. Пока об этом «не может быть и речи», сказал он в январе. Украина направила запрос в Берлин на поставки Taurus еще в мае 2023 года.

16 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму €1,1 млрд. В него войдут в том числе 36 колесных гаубиц, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО. Но тогда про передачу Taurus не сообщалось.

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Георгий Смирнов
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