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Военная операция на Украине ,  
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В Минфине Украины сообщили, что ощущают нехватку западной помощи

Глава Минфина Украины: уже ощущаем нехватку средств без помощи от Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Украины уже чувствуют нехватку средств без помощи Запада, но пока это не ощущают украинцы. Киев рассчитывает на скорые транши от ЕС и Всемирного банка, которые помогут обеспечить финансирование на первое полугодие 2024-го
Глава Минфина Украины Сергей Марченко
Глава Минфина Украины Сергей Марченко (Фото: Kazuhiro Nogi / Pool / Reuters)

Украина ощущает нехватку средств на фоне отсутствия западной помощи, но пока еще находит ресурсы на покрытие дефицита, рассказал министр финансов страны Сергей Марченко во время телемарафона, передает «Политика страны».

«Мы уже ощущаем определенную нехватку средств, но этого пока не ощущают граждане Украины. Мы находим ресурсы для того, чтобы перекрыть эти потребности», — сказал он.

По его словам, Киев рассчитывает на получение скорой помощи от ЕС — в марте должны поступить €4,5 млрд из согласованного 1 февраля пакета на €50 млрд (рассчитан на 2024-2027 годы). Кроме того, ожидается получение $1,5 млрд от Всемирного банка. «Эти средства позволят нам перекрыть потребности. Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников», — сказал Марченко.

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Из-за отсутствия западной помощи Украина также испытывает огромный дефицит боеприпасов, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он призвал и европейских, и американских партнеров не медлить с поставками, поскольку «каждый день дебатов в одном месте означает новые смерти в другом», имея в виду гибель украинских солдат.

Если в Брюсселе согласовали помощь Киеву, то в Вашингтоне этот процесс длится с осени. В середине февраля сенат (в нем большинство у демократов) поддержал пакет финансирования в размере $95 млрд, из которых $60 млрд направят на военную помощь Украине, остальные средства пойдут Израилю и Тайваню. Но палата представителей, которую контролируют республиканцы, выступила против законопроекта, поскольку он не включает выделение средств для обеспечения безопасности границ США.

Некоторые члены палаты представителей предлагают свой вариант законопроекта о помощи Украине, согласно которому она получит около $48 млрд, Однако обсуждение вопроса продолжится не раньше конца февраля — законодательный орган до 28 февраля ушел на перерыв.

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства.

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