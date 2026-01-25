Демократы пригрозили новым шатдауном в США после убийств в Миннесоте

После очередного убийства в Миннесоте Шумер заявил, что демократы не помогут республиканцам провести законопроект о расходах и предотвратить шатдаун, если он будет подразумевать финансирование Министерства внутренней безопасности

Правительству США грозит новый шатдаун из-за убийств людей федеральными агентами в Миннесоте, сообщает CNN.

Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер (Демократическая партия) накануне заявил, что его однопартийцы заблокируют законопроект о государственных расходах. Заявление он сделал после убийства агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) в Миннеаполисе мужчины.

The New York Times сообщила, что это Алекс Джеффри Претти, работавший медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. По данным газеты, он не имел судимости. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что 37-летний мужчина, убитый 24 января, был вооружен пистолетом.

Однако, судя по видеозаписи, на которую попал момент трагедии, Претти держал в руках телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам ICE, те повалили мужчину на землю. После чего, по данным The New York Times, агенты не менее десяти раз выстрели из оружия.

«Демократы добивались разумных реформ в законопроекте о расходах Министерства внутренней безопасности, но из-за отказа республиканцев противостоять президенту Трампу законопроект Министерства внутренней безопасности крайне неадекватен для пресечения злоупотреблений со стороны ICE. Я проголосую против», — написал Шумер в X.

Он добавил, что демократы в сенате не дадут достаточного количества голосов для принятия законопроекта о бюджетных ассигнованиях, если в него будет включен законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности. Как поясняет CNN, часть демократов выступают против финансирования этого ведомства после стрельбы в Миннеаполисе.

Для принятия законопроекта о бюджетных ассигнованиях в сенате США (в том числе такого, который подразумевает финансирование работы правительства и предотвращает шатдаун) существуют два ключевых порога голосов: 60 голосов — чтобы преодолеть процедурное препятствие (филибастер/cloture)

51 голос (простое большинство) — для финальной процедуры голосования по законопроекту Практически любой бюджетный законопроект в сенате подлежит процедуре filibuster (продолжительных дебатов), которую нужно остановить голосованием за cloture. Иными словами, сенаторы могут затягивать обсуждение почти бесконечно, и чтобы остановить это и перейти к финальному голосованию, нужно провести голосование за cloture, то есть прекращение дебатов. Для этого, как правило, требуются голоса 60 из 100 сенаторов. Поскольку республиканцы контролируют только 53 места, им не хватит голосов для преодоления порога без поддержки меньшинства.

Сенат США должен принять законопроект о государственных расходах к полуночи 30 января, это предотвратит частичную приостановку работы правительства. До этой даты действует временный бюджет, и должен быть принят законопроект о постоянном финансировании, иначе возможен новый шатдаун.

В ноябре в США завершился рекордный по продолжительности шатдаун. Правительство приостановило работу на 43 дня.

В начале января во время одного из рейдов агент ICE застрелил еще одного человека — 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гибель женщины «трагедией, которую она сама создала». При этом президент Дональд Трамп после очередного убийства раскритиковал власти Миннесоты.

В конце декабря 2025 года ICE начала в Миннесоте операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис — Сент-Пол. В «города-близнецы» прибыли тысячи федеральных агентов.