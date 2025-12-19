 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico узнало, что сенаторы США отложили решение по бюджету на январь

Politico: сенат США не решит вопрос о финансировании госорганов до нового года
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Сенат США уйдет на новогодние каникулы, не утвердив пакет законопроектов о финансировании государственных органов. Это повышает риск частичного закрытия правительства (шатдауна) в конце января 2026 года. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Основной причиной срыва принятия законопроектов стало решение сенаторов-демократов Майкла Беннета и Джона Хикенлупера заблокировать рассмотрение из-за закрытия Национального центра атмосферных исследований.

Politico отмечает, что, даже если сенаторы примут пакет законопроектов до начала шатдауна, это не предотвратит потенциальный срыв финансирования. Рассматриваемый пакет включает бюджет Пентагона, а также министерств образования, здравоохранения, транспорта, внутренних дел и других ведомств.

В США завершился самый долгий шатдаун: сколько длились предыдущие
Политика
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года

12 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, который завершил самый продолжительный в истории страны шатдаун, парализовавший работу федеральных ведомств более чем на 40 дней. Тогда причиной противостояния стал отказ республиканцев продлить субсидии в рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA; неформально известен как Obamacare).

Текущий временный бюджет действует до 30 января 2026 года, к этой дате конгресс должен принять постоянное финансирование, чтобы избежать нового срыва.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
финансирование США шатдаун бюджет США Сенат

