Политика⁠,
0

Трамп раскритиковал власти Миннесоты на фоне убийства мужчины агентом ICE

Video

Президент США Дональд Трамп обвинил власти штата Миннесота и города Миннеаполис в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть мошенничество на фоне убийства мужчины агентом ICE (Иммиграционной таможенной службы). Такое заявление он опубликовал в Truth Social.

По словам Трампа, полиции не позволили защищать сотрудников ICE, из-за чего агентам пришлось самостоятельно противостоять «бандиту» с заряженным пистолетом. «Мэр и губернатор отозвали их [полицейских]?», — написал президент в своем посте.

Глава государства утверждает, что у «некогда великого штата Миннесота» были украдены десятки миллиардов долларов. По его словам, убийства, совершенные агентами ICE, произошли из-за «масштабного финансового мошенничества» в штате и политики открытых границ, которую проводят демократы. Трамп потребовал немедленно вернуть деньги и пригрозил тюрьмой «мошенникам».

«Многое из того, что вы наблюдаете, является ПРИКРЫТИЕМ для этой кражи и мошенничества. Мэр и губернатор подстрекают к мятежу своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой! Вместо этого этим ханжеским политическим дуракам следовало бы заняться поисками миллиардов долларов, которые были украдены у народа Миннесоты и Соединенных Штатов Америки», — заявил президент.

Фото: Tim Evans / Reuters
Трамп также призвал власти штата позволить «патриотам из ICE» выполнять свою работу. Он утверждает, что из Миннесоты вывезли 12 тыс. нелегальных мигрантов, многие из которых «склонных к насилию». «Если бы они все еще были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем то, что вы наблюдаете сегодня!», — заключил Трамп.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп убийство стрельба США Миннеаполис ICE
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
