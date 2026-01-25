NYT узнал, кем был убитый агентами ICE в Миннеаполисе

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Алекс Джеффри Претти, которого застрелили агенты ICE (Иммиграционной таможенной службы) в Миннеаполисе, работал медбратом в отделении интенсивной терапии. У мужчины не было судимости, сообщил The New York Times начальник городской полиции.

По словам коллеги Претти, мужчина работал медбратом в госпитале для ветеранов в Миннеаполисе. Он отметил, что Претти был отличным другом.

Трагедия в Миннеаполисе произошла утром 24 января. Предположительно, стрельба была недалеко от пересечения 26-й улицы и Николет-авеню. По данным министерства внутренней безопасности США, 37-летний мужчина был вооружен пистолетом.

Однако, судя по видеозаписи, на которую попал момент трагедии, Претти держал в руках телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам ICE, те повалили мужчину на землю. После чего, по данным The New York Times, агенты не менее 10 раз выстрели из оружия.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти штата Миннесота и города Миннеаполис в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть мошенничество. По его словам Трампа, агентам ICE пришлось самостоятельно противостоять «бандиту», которого был заряжен пистолет.

В конце декабря 2025 года ICE начала в Миннесоте операцию Metro Surge, направленную на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис — Сент-Пол. В «города-близнецы» прибыли тысячи федеральных агентов.

В начале января во время одного из рейдов агент ICE застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гибель женщины «трагедией, которую она сама создала».