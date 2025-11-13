 Перейти к основному контенту
В США завершился самый долгий шатдаун: сколько длились предыдущие

В США завершился самый продолжительный шатдаун
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп подписал закон, завершающий 43-дневную приостановку работы правительства — рекордную в истории США. История американских шатдаунов — в материале РБК
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне Капитолия в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне, США, 1 октября 2025 года (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) завершилась на 43-й день.

Во время первого срока Трампа правительство приостанавливало свою работу в общей сложности на 36 суток. 22 октября в сумме длительность всех шатдаунов при республиканце достигла 57 суток (предыдущий рекорд — 56 — был установлен демократом, 39-м президентом США Джимми Картером). А к 13 ноября общая продолжительность шатдаунов при Трампе достигла 79 дней.

В условиях шатдауна продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Во время шатдауна в 2025 году порядка 1,4 млн госслужащих были либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работали без зарплаты. Администрация США также сообщала о планах сократить 4,1 тыс. госслужащих — в основном сотрудников министерств финансов, здравоохранения и социальных служб, образования, жилищного строительства и городского развития. По подсчетам Oxford Economics, шатдаун замедляет экономический рост на 0,1-0,2% в неделю; если он продлится целый квартал, то рост ВВП сократится на 1,2-2,4%.

В начале октября в США официально начинается новый финансовый год. Поскольку сенаторы двух партий не смогли договориться и конгресс не успел принять закон о бюджете, согласно американскому законодательству, госорганы не имели права расходовать средства без санкции конгресса, и госслужащие вынуждены уходить в принудительные неоплачиваемые отпуска. Причиной для приостановки работы послужили разногласия демократов и республиканцев по сохранению субсидий в рамках Obamacare и сокращению финансирования программы льготных медицинских страховок Medicaid.

Завершившийся шатдаун — первый за почти за семь лет. В последние годы работа американского правительства приостанавливалась лишь частично, поскольку конгрессмены принимали законопроекты о временных бюджетах (continuing resolution, CR) на несколько месяцев, пока шли переговоры. Однако все попытки принять подобной документ в сенате — что в редакции республиканцев, что в редакции демократов — потерпели неудачу из-за сохраняющихся между двумя партиями разногласий. Для одобрения временного бюджета было необходимо 60 голосов, у республиканцев же всего 53 места в верхней палате.

Современные правила принятия бюджета были утверждены в США в 1976 году. За последующие 50 лет в стране произошло 22 шатдауна. В первый раз шатдаун произошел в октябре 1976 года при республиканце Джеральде Форде, когда президент наложил вето на бюджет из-за неадекватных, по его мнению, трат на здравоохранение и социальные программы. При сменившем Форда демократе Джимме Картере шатдаун наступал пять раз — суммарно на рекордные 56 суток. Три раза конгрессмены не могли договориться о том, в каких случаях аборты могут оплачиваться за счет льготной медицинской страховки по программе Medicaid. После долгих переговоров аборты в случае изнасилования и инцестов включили в страховку. В 1978 году Картер наложил вето на план бюджета, в который закладывалось финансирование атомного авианосца, — из итогового варианта оно было исключено. В 1979 году конгресс спорил о повышении зарплаты конгрессменам и высшим государственным служащим и госфинансировании абортов — и то, и другое было согласовано.

При республиканце Рональде Рейгане шатдаун объявлялся рекордные восемь раз общей продолжительностью 14 суток. В первый раз президента не устроили сокращения бюджетных затрат, во второй раз конгрессмены просто не успели согласовать бюджет, в третий раз разногласия возникли из-за финансирования новых рабочих мест и ракетной программы, в четвертый — из-за трат на образование и снижения иностранной помощи для Сирии и Сальвадора. В пятый и шестой раз камнем преткновения стали расходы на борьбу с преступностью и водоснабжение, в седьмой — вопросы регулирования труда и социальное обеспечение семей с иждивенцами, в восьмой — поддержка оппозиционного движения в Никарагуа.

При следующем президенте-республиканце Джордже Буше-старшем шатдаун объявлялся лишь один раз. В октябре 1990 года американский лидер отказывался одобрить план бюджета, пока в него не включили меры по сокращению дефицита. Дважды шатдаун наступал при демократе Билле Клинтоне. В ноябре 1995 года он наложил вето на план бюджета, предусматривающий повышение страховых взносов по программе Medicare. В декабре того же года не могли договориться о балансировке бюджета — одна сторона использовала более оптимистичный прогноз, вторая — менее. При Джордже Буше-младшем шатдаунов не было.

В XXI веке госорганы прекращали работу при демократе Бараке Обаме, когда в 2013 году представители двух партий не смогли договориться о финансировании реформы здравоохранения, Obamacare, которая среди прочего повысила доступность медстраховок для малоимущих. При Джо Байдене правительство работу не приостанавливало.

Во время первого срока Дональда Трампа шатдаун объявлялся дважды — в начале и в конце 2018 года. В первый раз (9 февраля, правительство тогда приостановило работу только на пять часов) представители соперничающих партий не смогли договориться о мерах миграционной политики, во второй — о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Фото:Anna Rose Layden / Getty Images

Теги
Анастасия Сирина, Валентина Шварцман, Светлана Прохорова
Америка США правительство Конгресс США президент государственный бюджет федеральный бюджет Дональд Трамп

