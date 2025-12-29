Путин обозначил перспективы контроля над всем Донбассом

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Reuters)

Темпы продвижения российских войск и оперативная ситуация на фронте складываются в пользу взятия под контроль всей территории Донбасса. Об этом на совещании о ходе специальной военной операции заявил президент Владимир Путин.

«Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам <…> во взаимодействии с войсками «Запад» и «Центр» полностью освободить территорию Донбасса», — сказал президент.

Он подчеркнул, что продвижение на этих направлениях идет хорошими темпами.

Путин распорядился, чтобы российские войска продолжили выполнять задачи специальной военной операции «в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба».

Как сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов, с начала 2025 года российские войска взяли под контроль 334 населенных пункта и освободили более 700 кв. км территории. При этом 32 пункта перешли под контроль армии России в декабре.

По словам министра обороны России Андрея Белоусова, российские войска действуют в зоне спецоперации динамично и с опережением планов, а в декабре достигли максимальных темпов продвижения за весь год.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что вопрос о контроле над Донбассом пока не решен, но уже близок к разрешению.

В начале декабря Путин уже отмечал, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем. При этом Зеленский заявил что украинская армия покинет Донбасс только при аналогичных действиях со стороны России.