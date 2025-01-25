Reuters: ХАМАС за время войны с Израилем завербовал до 15 тыс. новых бойцов

В США заявили о восполнении ХАМАС потерянных в войне с Израилем бойцов

По данным разведки США, ХАМАС за время войны с Израилем завербовал 10–15 тыс. новых бойцов, однако они молоды и плохо обучены, пишет Reuters. По информации ЦАХАЛ, в ходе боев погибло около 20 тыс. членов группировки

С начала войны с Израилем 7 октября 2023 года палестинская исламистская группировка ХАМАС завербовала от 10 тыс. до 15 тыс. новых членов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в конгрессе США, проинформированных американской разведкой.

Они подчеркнули, что, согласно разведданным, примерно столько же бойцов группировки погибло за время боев. По словам собеседников агентства, несмотря на успешную вербовку, многие из новобранцев молодые и необученные, поэтому используются в «простых» целях безопасности.

В офисе директора национальной разведки США отказались прокомментировать Reuters эту информацию.

О том, что в США считают, что группировка за время войны завербовала почти столько же членов, сколько потеряла, 14 января заявил экс-госсекретарь Энтони Блинкен, предупредив, что это «верный путь к продолжительному мятежу и бесконечной войне», отмечает агентство.

Бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, объявляя о своей отставке 21 января, заявил, что за время боев израильские военные ликвидировали около 20 тыс. бойцов ХАМАС.

Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда в июле сообщал, что группировке удалось завербовать «тысячи» новых бойцов, отмечает Reuters. Агентство пишет, что за несколько дней перемирия, достигнутого 19 января, группировка продемонстрировала, что «глубоко укоренилась» в секторе Газа. Так, администрация региона, контролируемая ХАМАС, быстро приняла меры для восстановления безопасности и основных служб в некоторых районах эксклава.

После 15 месяцев войны 19 января вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США, Катара и Египта. Его первый этап продлится 42 дня, за которые стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов. В первый день перемирия ХАМАС отпустил из плена трех первых заложниц, 25 января группировка обещала освободить четырех женщин-военнослужащих. Израиль в обмен на заложников освободит из тюрем более 1850 палестинцев.

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В ходе боевых действий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не раз говорил, что целью израильской операции служит уничтожение ХАМАС в секторе Газа, называя присутствие там группировки ударом по безопасности своей страны.

Израильские военные в ходе конфликта ликвидировали, в частности, лидера ХАМАС Исмаила Ханию (погиб в ночь на 31 июля 2024 года при ракетном ударе по зданию в Тегеране, где остановился, приехав на инаугурацию президента Ирана Массуда Пезешкиана) и его преемника, одного из основателей группировки Яхью Синвара (погиб в секторе Газа во время боев в середине октября).