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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху отверг идею ХАМАС закончить войну в обмен на заложников

Нетаньяху: Израиль не закончит боевые действия в Газе в обмен на заложников
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Израиль не согласен с предложением ХАМАС вернуть заложников в обмен на прекращение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«ХАМАС требует в обмен на освобождение наших заложников прекратить войну, вывести наши войска из сектора Газа, освободить убийц и насильников из [спецподразделения группировки] «Нухбы» и оставить ХАМАС на месте, — сказал израильский премьер. — Я не готов согласиться на такой смертельный удар по безопасности Израиля».

Нетаньяху отметил, что принятие условий палестинской группировки обесценило бы жертвы среди израильских военных.

При этом премьер-министр подчеркнул, что освобождение заложников является одной из целей войны, над достижением которой он работает «круглосуточно».

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Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Ранее Нетаньяху говорил, что условиями для завершения войны являются уничтожение ХАМАС, взятие контроля над границей сектора Газа с Египтом, демилитаризация региона и «дерадикализация» палестинского общества. Премьер отмечал, что, по его ожиданиям, война с ХАМАС продлится до 2025 года.

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Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль сектор Газа ХАМАС заложники
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