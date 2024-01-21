Нетаньяху отверг идею ХАМАС закончить войну в обмен на заложников

Нетаньяху: Израиль не закончит боевые действия в Газе в обмен на заложников

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / Reuters)

Израиль не согласен с предложением ХАМАС вернуть заложников в обмен на прекращение боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«ХАМАС требует в обмен на освобождение наших заложников прекратить войну, вывести наши войска из сектора Газа, освободить убийц и насильников из [спецподразделения группировки] «Нухбы» и оставить ХАМАС на месте, — сказал израильский премьер. — Я не готов согласиться на такой смертельный удар по безопасности Израиля».

Нетаньяху отметил, что принятие условий палестинской группировки обесценило бы жертвы среди израильских военных.

При этом премьер-министр подчеркнул, что освобождение заложников является одной из целей войны, над достижением которой он работает «круглосуточно».

Ранее Нетаньяху говорил, что условиями для завершения войны являются уничтожение ХАМАС, взятие контроля над границей сектора Газа с Египтом, демилитаризация региона и «дерадикализация» палестинского общества. Премьер отмечал, что, по его ожиданиям, война с ХАМАС продлится до 2025 года.